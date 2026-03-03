iPhone 17e対応ケース＆保護フィルム登場　超極薄0.07mmガラスやMAGKEEP対応モデルも

エレコムは、Apple社の新製品iPhone 17eに対応した新たなアイテムを発表。本体の発売開始に合わせて、順次市場に投入する。今回のラインアップには、快適な持ち心地を実現したGrippyシリーズのケースや、超極薄0.07mmガラスを採用した高感度フィルムなどが含まれており、iPhone 17eをスタイリッシュに守るための必須アイテムが揃っている。

新しいiPhone 17eのために、エレコムのGrippyケースは中央にくびれ形状を設け、手に馴染むグリップ感を実現している。さらに、ワイヤレス充電に対応したMAGKEEP技術を搭載し、スタンド機能を備えたモデルも登場。ユーザーは簡単に動画視聴を楽しむことができる。ケースはハード、ソフト両タイプで豊富なカラーバリエーションが用意されており、利用者のニーズに合わせた選択が可能だ。

画面保護フィルムには、高透明や反射防止タイプのほか、ブルーライトカット機能を持つものなどが展開され、その性能は多岐にわたる。特に注目なのは、Gorillaガラスを用いた超簡単貼り付けツール付きのモデルで、強度と透明度を兼ね備えながら簡単に貼れる仕様だ。貼り付け失敗によるストレスを軽減し、保護と見やすさを両立する。

エレコムのiPhone 17e対応製品は、ケースとフィルムともにオープン価格で提供される予定。本体の発売開始と同時に、これらのアクセサリーを手に入れて、iPhone 17eをしっかり保護しながらおしゃれさも楽しんでほしい。