ソニー・インタラクティブエンタテインメントは3月3日より、全国のPlayStation取扱店にて、PlayStation 5（PS5）周辺機器製品の「SPRING SALE」を期間限定で開催。

本セールでは、PlayStation VR2、PS5用カバー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディションなどのPS5周辺機器が、店頭にてお求めやすい価格で購入できる。

また、現在店頭ではPS5本体のお得な新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」 ※ が発売中。この機会に、ぜひPS5関連製品のセールとともに楽しんでみよう。

※「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は2025年11月21日に発売した日本国内でのみ使用できるPS5のお得な新モデルです。期間限定セール製品ではありません。

■SPRING SALE 対象製品

・PlayStation VR2 (CFIJ-17000)

・PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 (CFIJ-17001)

・PlayStation®5用カバー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション (CFI-ZCS2GZ7)

人気PS5タイトル『Ghost of Yōtei』をモチーフとした限定カバー。日本の伝統工芸“金継ぎ”からインスピレーションを受けたデザインで、荘厳な羊蹄山が立体的な黄金のラインで表現されている。

※本製品はCFI-2000 model group – slimのPS5およびPS5 デジタル・エディション（「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」も含む）に対応しています。CFI-1000 model groupのPS5（CFI-1000、CFI-1100、CFI-1200を含む）およびPS5 Proには対応していません。

※セール期間や取り扱い製品、価格、在庫情報などの詳細については、各販売店様のウェブサイト／店頭にてご確認ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

＜セール実施中のPlayStation取扱店＞

・PS VR2セール 取扱店

Amazon.co.jp

イオングループ

エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

Joshin ゲーム取扱各店、およびJoshin webショップ

セブンネットショッピング

ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

ソニーストア

Game TSUTAYA各店

ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン

ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

古本市場/ふるいち

楽天ブックス

ヤマダホールディングスゲーム取り扱い各店、およびヤマダウェブコム

ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、及びヨドバシドットコム

WonderGOO

・PS5用カバーセール 取扱店

Amazon.co.jp

コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

Joshin ゲーム取扱各店、およびJoshin webショップ

ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン

ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

楽天ブックス

※五十音順

■「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が発売中！

日本国内での使用に限定したPS5のお得な新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が5万5000円で発売中 ※1 。PS5の超高速SSD、ハプティックフィードバック、3Dオーディオ、PlayStation 4との後方互換性 ※2 などのPS5の基本的な処理性能はそのままに、日本向けに一部の仕様をカスタマイズしたお買い得な新モデルとなっている。

※1 「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は期間限定セール製品ではありません。

※2 一部のPS4ゲームはPS5でのプレイに対応していない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※3 本製品では日本のPS Storeで入手したダウンロード版のゲームをプレイすることができます。別売りのディスクドライブを装着することでディスク版のゲーム・映像作品もお楽しみいただけます。ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。

