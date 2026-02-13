こっ、これはかわいい♥「ご当地Suicaのペンギンキーホルダー」シリーズ第2弾は【青森・岩手・宮城・山形・茨城】バージョン

そのままの姿でも十分かわいいSuicaのペンギンが、なんと楽器を演奏したり、南部鉄器に変身したり、水戸黄門に変身したり…！ ますますかわいい姿になって登場します。

Suicaのペンギン ご当地ぬいぐるみキーホルダ

地域の魅力をモチーフにした「Suicaのペンギン ご当地ぬいぐるみキーホルダー」が、TRAINIART TOKYO グランスタ店などで2026年2月27日（金）より発売されます。

青森県、岩手県、宮城県、山形県、茨城県の特色をデザインに取り入れた、全５種類のキーホルダーが登場します。

Suicaのペンギン ぬいぐるみキーホルダー（青森）

価格：￥ 2,420（税込）

青森県の伝統芸能・津軽三味線は、即興性あふれる力強い演奏が魅力ですが、Suicaのペンギンはどのような音色を奏でてくれるのでしょうか。三味線を手に、ちょこんと正座した姿が愛らしい商品です。

Suicaのペンギン ぬいぐるみキーホルダー（岩手鉄器）

価格：￥ 1,870（税込）

Suicaのペンギンが岩手県の伝統工芸品、南部鉄器に変身！ ベロア生地を使って質感にもこだわっています。南部鉄器のころんとしたフォルムがとてもかわいい商品です。

Suicaのペンギン ぬいぐるみキーホルダー（宮城）

価格：￥ 1,870（税込）

Suicaのペンギンが、仙台の七夕飾りの代名詞ともいえる「吹き流し」に変身！ 吹き流しに変身した子ペンギンが描かれたチャームもかわいい商品です。

Suicaのペンギン ぬいぐるみキーホルダー（山形）

価格：￥ 2,420（税込）

紅花をあしらった笠を手に、華やかな踊り手が踊る「山形花笠まつり」。衣装に身を包んだSuicaのペンギンが、花笠音頭に合わせて「ヤッショ、マカショ」と踊りだしそうな、かわいらしい商品です。

Suicaのペンギン ぬいぐるみキーホルダー（茨城）

価格：￥ 2,420（税込）

茨城といえば、水戸黄門と納豆。印籠の代わりに納豆をアピールするSuicaのペンギンの姿が、かわいらしい商品です。

販売店舗

・ミュージアムショップTRAINIART 鉄道博物館店

・TRAINIART TOKYO グランスタ店

・TRAINIART JRE MALL店