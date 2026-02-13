海と山の幸がギュッ！「東北のいま」が全部詰まってる「復興駅弁」の充実感がハンパない

海の恵みも山の恵みも豊富な東北地方。その美味しさを1つのお弁当に詰め込んだ駅弁が登場します。

震災復興を祈願した駅弁「東北福興弁当」

駅弁屋 祭 グランスタ東京 ほかでは、東日本大震災からのさらなる震災復興を祈願した駅弁「東北福興弁当」シリーズの第14弾を3月6日(金)から販売します。

東北福興弁当 ～食べたい、行きたい、東北のいま

価格：￥1,700（税込）

東北6県が誇る、海・山・大地の恵みを凝縮。 蓋を開ければ東北の風景が広がる、彩り豊かな一折です。

また、「東北福興弁当～食べたい、行きたい、東北のいま」の発売を記念して、商品の掛け紙のデザインにもなっている、東北６県の名所や祭事をデザインしたオリジナルポストカード全６種類のうち、いずれか１枚が入っています。お弁当とともに、東北６県の魅力ある風景が楽しめます。

※18,000食限定 ※なくなり次第予告なく終了します

販売箇所

【東京駅】 駅弁屋 祭 グランスタ東京 ほか

【新宿駅】 駅弁屋 祭 セレクト 新宿南改札内 ほか

【上野駅】 駅弁屋 上野中央改札口 ほか

【大宮駅】 駅弁屋 祭 セレクト エキュート大宮 ほか

【仙台駅】 駅弁屋 祭 仙台駅