アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第126回
柑橘香とコクを楽しむアンバータイプの「金麦」がタイムセール価格に！
2026年02月27日 00時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「金麦 オレンジ灯る帰り道 500ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！
「金麦 オレンジ灯る帰り道 500ml 24本」は、香りふくらむ豊かな味わいのアンバータイプとして登場している発泡酒です。
現在、Amazonタイムセールの対象商品となっており、過去価格5,925円から19％オフの4,799円で販売されています。500ml缶が24本入ったケース商品で、1本あたりの価格は約200円です。
「金麦 オレンジ灯る帰り道」の特徴
Amazon商品ページより
「金麦 オレンジ灯る帰り道」は、サントリーの新ジャンル「金麦」シリーズから登場した、アンバータイプの発泡酒です。アルコール度数は6％です。
複数種類のアロマホップと濃色麦芽を採用し、甘く豊かな柑橘香と芳ばしさが調和して複層的な味わいがふくらみ、程よく伸びる心地よい余韻が特長だとしています。
金麦ブランドこだわりの「贅沢麦芽」を使用した本格的な味わいに仕上がっているといいます。
パッケージは、懐かしくてあたたかな思い出を連想させるような“冬の帰り道”を表現したデザインとなっています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「金麦 オレンジ灯る帰り道 500ml 24本」は、現在開催中のAmazonタイムセールで、過去価格から19％オフとなっています。
1本あたり約200円という価格で、日常的に飲む人にとってはまとめ買いのチャンスとなっています。Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
