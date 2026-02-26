ええ…、ローソン「青いフェア」が衝撃！ じゃがりこ、ベビースターなど青くなってる

ローソンは「しあわせを呼ぶ青いフェア」を2月24日より開催しています。

10種の「青い」商品が登場！

創業50周年を記念し、ローソンのコーポレートカラーであるブルーにちなんだ商品をそろえたフェア。

商品の色合いやパッケージのデザインを青色を基調とした菓子、アイス、飲料、即席麺計10品を展開します。

▲カルビー 青いじゃがりこ シーフード味 52g 210円

魚介の旨みを楽しめるシーフード味のじゃがりこです。2025年2月に発売され好評だった商品を、青い色合いを特長として再発売します。

▲ハリボー 青いハリボー ハッピーバーサリー 70g 214円

パーティー帽と星の形をしたグミで、ブルーベリーの味わいが特長です。今回のフェアに合わせて、商品名に「ハッピーバーサリー」を加えています。

▲チロルチョコ しあわせを呼ぶ青いラムネもち袋 5個入 108円

もちもちした食感のもちグミに、ラムネの風味を組み合わせた青いラムネもちのチロルチョコです。

▲森永製菓 しあわせを呼ぶ青いハイチュウ ソーダ味 68g 248円

童話「青い鳥」に由来した商品名で、「青＝しあわせの象徴」というイメージから名付けられています。爽やかなソーダ味のソフトキャンディです。

▲しあわせを呼ぶ青いいちごミルク 340g 258円

青色の見た目が特長のいちごミルクです。味わいは通常のいちごミルクと同様で、果肉の食感とミルクの甘みを楽しめるとしています。

▲エースコック スーパーカップ1.5倍 青い海の味 クリーミーシーフード味ラーメン 328円

大盛りカップ麺「スーパーカップ1.5倍」シリーズの商品です。3種の海鮮エキスをブレンドし、クリーミーでコクのあるシーフード味に仕立てています。ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

▲不二家 ミルキー しあわせを呼ぶ青いコーラ味 194円

▲おやつカンパニー しあわせを呼ぶ青いベビースターラーメン うましお味 160円

▲ヤマザキビスケット しあわせを呼ぶ青いノアール リッチミルククリーム 8枚 194円

▲青いチョコミント 70ml 194円

ローソンカラーで50周年をお祝い！

ローソンのコーポレートカラーである“ブルー”の商品が並ぶフェアがスタート。見た目のインパクトはありますが、定番商品をベースにしたラインアップなので、気軽に手に取りやすい印象です。

いくつか青い商品をそろえて、記念撮影したくなりますね。気になる人は、早めにローソンに足を運んでみてください。

※価格は税込み表記です。