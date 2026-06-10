【本日半額】セブンイレブン「スムージー」50％引き、1日限定セール

本日6月10日は「スムージーの日」。セブン‐イレブンはこれに合わせて「セブンカフェ スムージー」のセールを実施します。



6月10日当日限定で「セブンカフェ スムージー」全品が半額に。さらに、6月10日～30日の期間、スムージー 3杯購入ごとに100円引きクーポン配信。

■セブンカフェ スムージー 全品 各商品価格の半額



「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結した果物や野菜を使用し、専用マシンでかき混ぜることで素材の味わいを引き出す製法を採用しています。



（ラインナップ 一例）

▲ベリーベリーヨーグルトスムージー 通常価格306円

▲アサイーバナナスムージー 通常価格362円

▲フルーツミックススムージー 通常価格276円

▲ストロベリーミルクスムージー 通常価格334円

▲すいかスムージー 通常価格371円

■セブンカフェ スムージー 3杯購入ごとに100円引きクーポン配信

6月10日～30日の期間、「セブンカフェ スムージー」購入時にセブン‐イレブンアプリを提示すると、3杯購入ごとに「セブンカフェ スムージー」100円引きクーポンが配信されます。

クーポンは達成から24時間以内に配信され、利用期限は7月7日までです。

※価格は税込み表記です。