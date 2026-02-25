カルビ丼690円→500円！3日間限定「肉祭り」お値打ちデーがアツい

焼肉丼を提供する「肉のヤマ牛」は3月2日、9日、29日の3日間限定で、人気商品を特別価格で提供する「肉祭り」も開催します。

今月も！「ワンコイン焼肉丼」が登場

毎月数日限定で実施をするヤマ牛の“肉祭り”が今月も実施。

▲牛カルビ焼肉丼 通常690円→500円

※3月2日、9日、29日限定価格



目玉は「牛カルビ焼肉丼」の特別価格提供。炭火で焼き上げた牛カルビを使った看板商品を、開催日限定で500円で提供します。

▲国産牛ステーキ 自家製オニオンソース 1人前1290円、1.5人前1590円

※3月2日、9日、29日限定登場

また、肉祭り開催日には、昨年好評だった限定メニュー「国産牛ステーキ 自家製オニオンソース」も再登場します。

炭火焼きの国産牛ロースに、自家製のオニオンソースを合わせた丼です。玉ねぎを炒め煮したソースは、醤油をベースに仕立てています。

■肉のヤマ牛“肉祭り”概要

【定番メニュー値下げ】

開催日程：3月2日、9日、29日

開催店舗：全国の肉のヤマ牛各店

内容：「牛カルビ焼肉丼」通常690円→500円

【「国産牛ステーキ 自家製オニオンソース」限定販売】

販売日程：3月2日、9日、29日

販売店舗：全国の肉のヤマ牛各店

※持ち帰り専門店では弁当として販売

3月29日は日曜日なので盛況しそう

肉の日企画は3月2日（月）、9日（月）、29日（日）限定となります。特に29日は日曜なので盛りあがりそう。予定を合わせて立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。