やよい軒に「焼きしゃぶ」、肉2倍も。ご飯が無限に進みそう！

やよい軒は、3月3日より「～1／2日分の野菜が摂れる～牛焼きしゃぶ定食」各種を発売します。

2種のたれがついた「焼きしゃぶ」の定食が登場

定食チェーン「やよい軒」の新メニュー。鉄板で提供される焼いた牛肉をしゃぶしゃぶのようにたれにつけて味わう「焼きしゃぶ」が主役です。



焼しゃぶに1／2日分の野菜を合わせて、2種の“たれ”を添えて定食に。たれは、「ごまだれ」「ぽん酢」のセットか、または信州味噌を使用した「特製味噌だれ」「辛子味噌」のセットか、いずれかを選択できます。

▲～1／2日分の野菜が摂れる～牛焼きしゃぶ定食（ごまだれ／ぽん酢） 1250円

牛焼きしゃぶに1／2日分の野菜を合わせた定食です。ごまだれはまろやかな味わい、ぽん酢はさっぱりとした味わいといいます。

▲～1／2日分の野菜が摂れる～牛焼きしゃぶ定食（特製味噌だれ／辛子味噌） 1250円

低温で熟成させた信州産米みそを使用した特製味噌だれで食べる定食です。

りんご、にんにく、玉ねぎ、しょうがの旨みを重ね、隠し味にかつお節や鶏・豚ガラを加えたコクのある味わいで、後味はすっきりと仕上げたといいます。辛子味噌で味の変化も楽しめます。

▲～1／2日分の野菜が摂れる～【お肉2倍】牛焼きしゃぶ定食（ごまだれ／ぽん酢） 1950円

牛焼きしゃぶの肉量を2倍にした定食も用意されます。

▲～1／2日分の野菜が摂れる～【お肉2倍】牛焼きしゃぶ定食（特製味噌だれ／辛子味噌） 1950円

ご飯おかわり自由だから何杯でも食べられる

牛肉の食べ応えと1／2日分の野菜を一度に楽しめるという、日々の食事選びでうれしいメニューが登場します。ごまだれやぽん酢、特製味噌だれなど、その日の気分で味を選べるのも魅力です。

ボリューム重視の人はお肉2倍を選べるのもうれしいですね。



やよい軒の定食はご飯おかわり自由で何杯でも無料で楽しめます。2種のたれでご飯がどこまでも進んでしまいそうです！



※価格は税込み表記です。