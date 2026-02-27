牡蠣食べ放題！「牡蠣しゃぶ」「牡蠣フライ」も120分食べられて5379円～

和食さとは、「牡蠣料理食べ放題コース」を2月26日より期間限定で提供中です。

さとの食べ放題に「牡蠣料理」コースが追加

和食レストラン「和食さと」では、「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」という名前で、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の120分制の食べ放題コースを提供しています。



今回、鍋食材や寿司などの一品料理を含め約115品を楽しめる「牛＆豚プレミアムコース」と黒毛和牛も対象の「黒毛和牛コース」に牡蠣の食べ放題を加えたコースを追加します。

定番の牡蠣しゃぶや焼き牡蠣に加え、「揚げ出し牡蠣」「牡蠣天南蛮ソース」「牡蠣のおろしポン酢」「牡蠣とトマトのキムチ」などの牡蠣料理もラインアップします。焼き、揚げ、しゃぶと調理法の違いで牡蠣の味わいを楽しめる内容。

使用する牡蠣は広島県産で、身入りが良く大粒で、濃厚でクリーミーな旨みが特長といいます。牡蠣は加熱した状態で提供し、牡蠣フライは生の状態で衣付けしたものを使用します。

「さと式焼肉」は、焼肉スタイルで楽しめる食べ放題コースです。じっくり焼き上げることで香ばしさと牡蠣の旨みを味わえるとしています。また、さと式焼肉では「焼き牡蠣」も「牡蠣しゃぶ」もどちらも堪能できます。

「牡蠣しゃぶ」では、しゃぶしゃぶならではの軽やかな口当たりで、広島県産牡蠣のコクを感じられるといいます。

＜牡蠣料理食べ放題コース＞

■さと式焼肉

・牡蠣＆牛＆豚プレミアムコース 5709円

・牡蠣＆黒毛和牛コース 7689円

■さとしゃぶ・さとすき

・牡蠣＆牛＆豚プレミアムコース 5379円

・牡蠣＆黒毛和牛コース 7359円

牡蠣好き集合！

販売期間は4月上旬までと予定されています。



牡蠣好きにとっては見逃せない食べ放題が始まります。焼き牡蠣も、牡蠣しゃぶも、揚げ出し牡蠣もそろい、調理法ごとに違う表情を楽しめるのが魅力です。

牡蠣を思う存分堪能したい人は、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。