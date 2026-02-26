あさりどっさり！「春の冷麺」焼肉丼のヤマ牛に新登場するぞ

焼肉丼を提供する「肉のヤマ牛」は3月16日より、期間限定メニューとして「春のあさり冷麺」と「春のあさり温麺」を全国の店舗で販売します。

あさりを使用した春の新作麺が登場！

春の新作麺は、肉のヤマ牛で提供している冷麺と温麺をベースに、季節食材のあさりを使用したメニューです。清湯系の牛テールスープにあさりを加え、旨塩風味に仕立てているといいます。

▲春のあさり冷麺 並740円、小380円

あさりの旨みを生かしたスープに、のど越しの良い特製麺を合わせた冷麺です。仕上げに添えた檸檬を絞ることで、後味がすっきりするとされています。

▲春のあさり温麺 並740円、小380円

牛脂を加えたスープで、コクを持たせた温かい麺メニューです。海苔を崩しながら食べ進めることで、磯の香りがスープに広がるといいます。

丸亀製麺の系列なので麺メニューもアツい

冷麺ではなくてまるでうどんみたい……。



そう思った人も多いのでは。実は、肉のヤマ牛は讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」と同じ運営会社が展開しているため、少し雰囲気が似ているのかもしれません。



当然、麺メニューの知見がありますので、味には期待できます！



なお、肉のヤマ牛では、3月2日、9日、29日の3日間限定で、人気商品を特別価格で提供する「肉祭り」も開催します（関連記事：カルビ丼690円→500円！3日間限定「肉祭り」お値打ちデーがアツい）



「牛カルビ焼肉丼」を特別価格500円で販売したり、「国産牛ステーキ 自家製オニオンソース」を限定復活販売したりします。こちらも要チェックですよ！

▲国産牛ステーキ 自家製オニオンソース 1人前1290円、1.5人前1590円