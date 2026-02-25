すず鬼も一風堂も純連も来来亭も！ 名店の味がファミマに集結

ファミリーマートは2月24日より、全国各地の人気店が監修したラーメン4種類を順次発売する「名店監修ラーメン巡り」を開催しています。商品によって販売地域が異なります。

前回発売時に温かい麺カテゴリで5週連続売り上げ数1位を獲得した「博多一風堂」のほか、カップ麺や冷凍食品で人気の「すず鬼」、ファミリーマートではおなじみの「来来亭」「さっぽろ純連」が監修を担当します。

今回の名店監修商品は、レンジで温めてもおいしさを目指し、試作を重ねたとしています。店舗に足を運ぶのが難しい人も、ファミリーマートで気軽に有名店の味を楽しめる企画として展開します。

▲すず鬼監修 スタ満ソバ 698円

発売日：2月24日

発売地域：全国（※沖縄県を除く）

濃厚な醤油スープをベースにニンニクを効かせたラーメンです。黒胡椒の香りと辛さをアクセントに、豚肉炒め、ニラ、もやし、おろしニンニクをトッピングしています。

▲博多一風堂監修 とんこつラーメン 646円

発売日：2月24日

発売地域：全国

とんこつをしっかりと効かせながらラードの旨みを組み合わせた、まろやかな旨みの細麺仕立てです。チャーシュー、きくらげ、青ねぎをトッピングしています。

▲来来亭監修 背脂醤油ラーメン 598円

発売日：3月3日

発売地域：全国（※沖縄県を除く）

鶏ガラベースの醤油スープに背脂のこってり感を加えた一杯です。チャーシュー、メンマ、青ねぎをトッピングしています。

▲さっぽろ純連監修 正油ラーメン 646円

発売日：3月3日

発売地域：全国（※沖縄県を除く）

醤油のキレと旨みを効かせたスープに、コシのある専用の熟成麺を合わせています。チャーシュー、玉ねぎ、もやし、メンマをトッピングしています。

コンビニで名店食べ比べ！

名店の味が一度にそろう、注目の企画がスタートしました。自宅や職場の近くで、北海道から九州までのラーメンを選べるのはうれしいですね。

気になる店から試してみるのもよさそうですし、食べ比べてみるのも面白そうです。

※価格は税込み表記です。