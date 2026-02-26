このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第125回

ノンアル派注目！ 「のんある酒場 白ワインスパークリング」が20％オフ

2026年02月26日 10時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「のんある酒場 白ワインスパークリング 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　スパークリングワインテイストのノンアルコール飲料「のんある酒場 白ワインスパークリング 350ml 24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

　参考価格は2,997円のところ、20％オフとなり2,383円で販売されています。1本あたりの価格は約99円となります。

アマゾンでのんある酒場 白ワインスパークリング 350ml 24本を入手

「のんある酒場 白ワインスパークリング ノンアルコール」の特徴
Amazon商品ページより

　「のんある酒場 白ワインスパークリング」は、サントリーの「のんある酒場」ブランドから発売された、白ワインスパークリングテイストのノンアルコール飲料です。

　厳選したワインを脱アルコールする製法を採用し、スパークリングワインらしさを表現しているとされています。

　フルーティな香りと穏やかな酸味を特徴とし、すっきり爽やかな味わいで食事に合う軽やかな設計といいます。アルコール度数は0.00％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「のんある酒場 白ワインスパークリング 350ml 24本」が、Amazonタイムセールで20％オフとなる特別価格で販売されています。

　ノンアルコール飲料をストックしておきたい人は、Amazonタイムセールのタイミングにチェックしてみてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでのんある酒場 白ワインスパークリング 350ml 24本を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

