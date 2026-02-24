このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第123回

黒ラベルとヱビスのいいとこ取り「GOLD STAR」がセール価格で販売中！

2026年02月27日 01時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「サッポロ GOLD STAR ゴールドスター 350ml 24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「サッポロ GOLD STAR ゴールドスター 350ml 24本」は、新ジャンルの発泡酒として展開されている商品で、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

　参考価格は4,224円ですが、13％オフの3,681円で販売されています。1本あたりの価格は約153円です。

アマゾンでサッポロ GOLD STAR ゴールドスター 350ml 24本を入手

「サッポロ GOLD STAR」の特徴
Amazon商品ページより

　「サッポロ GOLD STAR」は、黒ラベルの「旨さ長持ち麦芽」と、ヱビスのドイツ産アロマホップを一部使用した新ジャンルの発泡酒です。アルコール度数は5％です。

　ビールの風味を劣化させる成分を持たない大麦から生まれた旨さ長持ち麦芽を採用し、味や香りの鮮度や泡持ちの良さを保つといいます。

　ホップには、世界のホップ生産量の約3割を占めるドイツ・バイエルン産の中でも、香りが特徴とされるアロマホップを一部使用しています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　「サッポロ GOLD STAR ゴールドスター 350ml 24本」は、現在開催中のAmazonタイムセールで13％割引となっています。

　Amazonタイムセール中に、ストック用として購入しておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。

※価格は税込み表記です。

