【1本約112円】「からだを想う オールフリー」24本がAmazonで参考価格よりお得に

「からだを想う オールフリー 350ml 24本」がちょっとお得！

「からだを想う オールフリー 350ml 24本」は、サントリーが展開するノンアルコールビールテイスト飲料です。現在、350ml缶24本セットが割引価格で販売されています。

参考価格は3,176円ですが、15％オフの2,691円となっています。1本あたりの価格は約112円です。

ノンアル飲料でも「飲んだ感」を重視したい方は多いのではないでしょうか。麦芽由来の飲みごたえや、後味のキレなど、選ぶポイントは意外と細かいものです。本品は機能性表示食品としての表示もあるため、購入前に表示内容や注意事項を一度確認しておくと安心です。

「からだを想う オールフリー」の特徴

Amazon商品ページより

「からだを想う オールフリー」は、サントリー「オールフリー」ブランドから登場した機能性表示食品です。ローズヒップ由来の機能関与成分「ティリロサイド」の働きにより、内臓脂肪を減らす機能があるとされています。

原料にはローズヒップ果実から抽出した自然素材を使用しており、渋みなどが少なく、ビールテイストを妨げにくいと説明されています。

一番麦汁を使用することで、麦芽由来の飲みごたえを実現し、苦味も強化されている点が特徴です。本商品はノンアルコール飲料で、アルコール分は0％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

サントリーのノンアルコール飲料「からだを想う オールフリー 350ml 24本」が、参考価格から15％オフとなっています。対象となっている今のタイミングでチェックしはいかがでしょうか。

機能性表示食品は、医薬品のように効果を保証するものではないため、表示の意味を理解したうえで選ぶのが安心です。また、ケース購入は保管スペースや賞味期限の確認もポイントになります。ご自身の生活リズムに合うかを考えつつ、販売ページの最新情報を見てから購入するのがおすすめです。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。