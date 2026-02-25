CP+2026のまわり方＝最新カメラとレンズを触りまくってノベルティも全部GETなのだ!!

キヤノンにニコン、Sigma、タムロンの新レンズに、Galaxyも登場!?





世界最大のカメラと写真の祭典「CP+2026」が2月26日から3月1日まで、パシフィコ横浜で開催される。

入場は無料ですが、事前登録してから向かいましょうね。例年のように、会場マップの右下から入って時計回りに、見どころと、各社でもらえるノベルティーを紹介していこう。

天体撮影を知ろう

OMデジタルソリューションズ



CP+に向けて発表となった、天体撮影専用カメラ「OM SYSTEM OM-3 ASTRO」を展示。センサー前方に配置されているIRカットフィルターの光学特性を天体撮影用に最適化し、天体写真愛好家に人気の高い「赤い星雲」を色鮮やかに撮影することができる。

また、会場受付にてOM SYSTEM公式アプリより手続きすると「OM SYSTEM オリジナルカメラチャーム」をプレゼント。

史上最高の「35mmF1.4」登場

Sigma



24日に発表となったばかりの、小型軽量のフルサイズ用大口径広角レンズ「Sigma 35mm F1.4 DG II | Art」と、APS-C用大口径広角レンズ「Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary」が注目だ。

フルサイズセンサー用は「Sigma 35mm F1.4 DG II | Art」で、歴代最高の光学性能を実現しながら、フローティングフォーカスによって、光学性能の向上と小型軽量化の両立を実現。先代モデルと比較して約14％の全長短縮、約20%の軽量化を達成している。

APS-Cは「Sigma 15mm F1.4 DC | Contemporary」で、従来機種の16mm F1.4と比較して約30%の全長短縮と約50%の軽量化を実現。F1.4 DCシリーズ中でも最軽量を達成している。

26日1400時からは、山木社長による新製品紹介ステージが必見だ!!

全天周撮影ドローンを体験だ

Insta360/Antigravity



フラッグシップモデル「Insta360 X5」は全景カメラの弱点であった暗所撮影を改善、アクションカメラを新しく定義する「Ace Pro 2」、ストリート撮影の機動性を高めるグリップ、軽量カメラ「GO Ultra」、プリンターも展示する。

世界初の8K360度全景ドローンとして登場したAntigravity A1も展示される。

Insta360ブースや展示製品の写真・動画を、指定のハッシュタグをつけてSNSへ投稿するとカメラなどが当たる抽選に参加できる。

ハッシュタグ：＃Insta360CP+

賞品：「Insta360 X5」

今年は「バック・トゥ・ザ・フューチャー」コラボ

「35-100mm F/2.8」も登場

タムロン

毎回、大掛かりなセットで楽しませてくれるタムロン、昨年はゴジラでしたが、今年はバック・トゥ・ザ・フューチャーで、1955 年のヒルバレーの時計台広場をイメージした空間に「タイムマシン」を展示。

また、また、ブース内には、タムロンの創業75周年を記念し、これまでの時代を象徴する歴代タムロンレンズを映画の名シーンと共に振り返る「TAMRON Lens History Board」も展示する。

新製品は「35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)」で従来の「35-150mm F2-2.8」に比べ、ポートレート撮影で需要の高い焦点距離に絞り込むことにより、ズーム全域で開放F2.8を維持しながら長さ119.2mm、重さ565gを実現した。

発売を記念し、「体験モニター＆プレゼントキャンペーン」を実施。通常は製品を返却するが、モニター当選者10名の中から、さらに抽選で2名へ、レンズをそのまま進呈（返却不要）する。

もうひとつは、「会場限定ノベルティプレゼント」で、ブース内でのSNS投稿で先着2000名にオリジナルグッズがもらえる。

スマホ用ジンバルの参考出品も

ケンコー・トキナー



トキナーやツアイスの最新レンズ、Lensbaby、スマホ用レンズEXPRO、写ルンですのようなレトロデジ90、もちろんケンコーの最新フィルターも体験できる。

「DISCOVER YOUR COLOR あなたの色にきっと出会える」

Panasonic LUMIX



４つのテーマを持ったタッチ&トライコーナーを設置。「美しい色と出会う」、「好きな色をさがす」、「自分らしい色をつくる」、「光を捉える」で、Sシリーズ・Gシリーズの機材はもちろん、LUMIX FlowやLUT、LUMIX Labを試すことができる。

LUMIXは直前に小型軽量のデジタルガンマイクロホンDMW-DMS1を発表。ホットシューに付けられ、6種類の指向性を切り替え可能だ。

LUMIXブースの各コーナーでLUMIXを体験すると説明員よりオリジナルステッカーをプレゼント。さらに、ステッカーを3つ以上集めてアンケート回答でLUMIXオリジナルタオルがもらえる。

超小型アクションカムからハッシーの中判まで

Hasselbrad/PGYTEC/DJI



DJIのカメラではOsmo Action 6、Osmo Nano、Osmo 360、ワイヤレスマイクDJI Mic 3、スマホ用Osmo Mobile 8、カメラドローンMavic 4 Pro、Air 3S、Neo 2、Mini 5 Pro、プロ向けカメラスタビライザーDJI RS 5にDJI RS 4 Miniもトライできる。

球面収差コントロール機構を体験

コシナ



2月18日に発売となったフォクトレンダーブランドの新製品、ニコンZマウント「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 Z-mount」と、キヤノンRFマウント「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 RF-mount」が注目。

フォクトレンダーのフルサイズ用交換レンズとして初の球面収差コントロール機構を搭載。リングの操作で補正不足（アンダーコレクション）および補正過剰（オーバーコレクション）な状態へコントロール可能にする。

「カプセルトイ」コーナー発見

ソニー



フルサイズのフラッグシップモデル「α1II」やレンズ一体型最上位「RX1RIII」、Cinema Lineカメラ「FX2」など、静止画、動画を問わずソニーの豊富なイメージング商品群や、Gマスターをはじめとするレンズを使った撮影体験が可能。

毎回おなじみの、ノベルティープレゼントに加えて、スタンプラリーも行われます。ブースマップには「カプセルトイ」コーナーがあって、気になりますね...

「Nikon Play Park」

新「Z 70-200mm f/2.8」も登場

ニコン

「Nikon Play Park」をテーマに、「Zマウントシステム」を中心とした製品での写真・映像撮影における新たな表現が楽める。ブース中央の公園を模した撮影体験コーナーでは、「ニコン ZR」や「ニコン Z5II」をはじめ、各種「NIKKOR Z レンズ」を体験できる。

ニコンは大三元の「Z 70-200mm f/2.8 VR SⅡ」を発表。前モデルより12mm短く、362g軽い998gを実現、AFの高速化、手ブレ補正も強化、最短撮影距離38cmも実現している。

また、ニコンイメージングジャパンが運営する「ニッコールクラブ」の入会金1000円が無料となるキャンペーンを2026年2月2日（月）～3月31日（火）までの期間限定で実施する。

開幕日発表の新Galaxyに触れる!?

サムスン日本研究所



サムスンがCP+に初参戦だ。日本時間2月26日0300時に、おなじみ「Galaxy Unpacked」が米国で開催され、新製品が発表される予定なので、世界発表ホコホカの新スマホが展示されるか!?

セミナーでは「編集向けに特化した高画質動画Codec APV(Advanced Professional Video)」も実施する。

「フジミッケ」で特典ゲットだ

富士フイルム



「ジダイヤル」搭載の「instax mini Evo Cinema」から、中判カメラGFXシリーズまで体験できますね。今年で15周年となるXシリーズの歴代名機も並ぶようです。

また、人気のコンパクトデジタルカメラ「X half」をレンタルしてCP+会場内を15分間自由に撮影できます。

「フジミッケ」では会場スタッフやインフォメーションで回答用紙を受け取り、全問正解を目指して特典をゲットだ。

CP+期間中、富士フイルムブースインフォメーションカウンターにて「FUJIFILMメンバーズ」会員画面を提示でも特典がもらえる。

公式ショッピングサイト「フジフイルムモール」では4日間限定のCP+スペシャルキットが登場。コンパクトデジタルカメラ「X half」とinstaxチェキのセットや、新製品レンズとのオリジナルレンズキットが登場。購入全員に写真プリントで作るオリジナル「アクリルブロック」無料クーポンをプレゼント。

今夏発売の新製品登場

Nextorage



26年夏発売予定のSDXC UHS-II メモリーカード「NX-F2AEシリーズ」を参考展示予定。動画撮影向けで、ビデオスピードクラス最高クラスの「V90」対応、最低書き込み速度90MB/s保証だ。

「Now Generation 3」新色初披露

ポラロイド



初のCP+出展で、「Polaroid Now Generation 3」の新色の初披露やPolaroid史上最も高性能なハイエンドインスタントカメラ「Polaroid I-2」のデモを実施し、Polaroidならではの多彩なカメラを紹介。

実際にその場で撮影することで、デジタルとは異なる、世界に一枚だけの写真が生まれる瞬間を体感できる。

また、先着200名様に、Polaroidオリジナルのトートバッグおよびピンバッジをプレゼント。

バッグもグッズも最新作を触ろう

銀一



おなじみピークデザイン (peak design)、ワンダード (WANDRD)、シンクタンクフォト (thinkTANKphoto)、グラギア (GuraGear)の最新製品を展示。

映像クリエイターから絶大な人気を誇るロードマイクロフォンズのワイヤレスマイクシリーズ、一眼動画のクオリティを高めるオーシーのオンカメラモニター、小型ながら高機能なライトピックスラボの小型フラッシュ、そしてプロのワークフローに不可欠なテザーツールズのUSBケーブルも見ることができる。

下記のアウトレットコーナーにも、プロ機材ショップの銀一スタジオショップ（東京・月島）からアウトレット品を出展する。

「「撮る」は、もっと、面白がれる。」

「RF14mm F1.4」に新カメラも!?

キヤノン

今回キヤノンは、「「撮る」は、もっと、面白がれる。」をキーメッセージに掲げ、カメラを通じて日常に彩りをもたらす製品・ソリューション体験を展開する。

「EOS Rシステム」やコンパクトデジタルカメラを中心とした幅広い製品の体験コーナーに加え、VRやMRによる3Dイメージング体験を通じて、写真・映像表現の新たな魅力を提案。

また、プレゼンテーションステージでは、フォトグラファーやクリエイターによる対談・セミナーを開催し、オンラインでもライブ配信を行う。

キヤノンもCP+に向けて発表した新製品を展示。カメラは動画のためのミラーレスカメラ「EOS R50V」ホワイトモデルに「PowerShot」の発売30周年を記念した特別仕様の「PowerShot G7 X Mark III」だ。

レンズは広角攻めで、大口径超広角単焦点Lレンズ「RF14mm F1.4 L VCM」は重さ578g、全長112mmの小型・軽量設計で「F1.4 L VCMシリーズ」の6本目で14mmから85mmまでの幅広い焦点距離をカバーする。

フィッシュアイズームレンズ「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」は世界初の全周190°画角を実現した。

フルサイズミラーレスカメラの撮影体験コーナーでは、ファッションショーやダブルダッチのライブパフォーマンスの撮影ができる。

スペシャルギフトをGETだ!!

レキサー



最新製品の展示に加え、イベントステージではSNSフォローでスペシャルギフトプレゼントも!!

パシフィコ横浜 会議センター502（5階）

2026写真･映像用品OUTLET SALE



27日と28日には、各社のアウトレット製品がその場で買えるセールが開催されます。

浅沼商会

エツミ

銀一

ケンコー・トキナー

ケンコープロフェショナルイメージング

サイトロンジャパン

焦点工房

常盤写真用品

ビクセン

マルミ光機

ロカデザイン企画

CP+2026のサイトでは、ワールドプレミア＝世界初展示の商品一覧も検索可能。すでに40以上の製品が並んでいる。

■CP+2026 開催概要

会期：2026年2月26日（木）～3月1日（日）

開場時間：10:00～18:00※（最終日のみ17:00まで）

会場：パシフィコ横浜

主催：一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）

入場料：ウェブ事前登録制（無料）

※ 2月26日（木）のみ、12:00まではプレス・VIP招待者・クイックパスの入場時間帯となります。