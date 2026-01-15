このページの本文へ

350gで20cmまで寄れるのは便利ですね!!

ニコンがフルサイズカメラ「Zシリーズ」用の「寄れる」軽量ズームレンズ「NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1」を発表!!

2026年01月16日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　ニコンイメージングジャパンは、フルサイズミラーレスカメラ「ニコンZ」シリーズ対応の標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1」を発表した。

　24mm広角から105mm中望遠をカバーしながら、約350gの軽量設計、最短撮影距離が広角端0.2m、望遠端0.28mと短く、0.5倍撮影も特徴。直販価格は9万200円で、1月30日発売予定だ。

　本レンズは「ニコン Z5II」（2025年4月発売）の新たなキットレンズとしても2月13日より発売する。

　レンズ構成は10群12枚（EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚）で、IF（インターナルフォーカス）方式。絞り羽根枚数は7枚（円形絞り）。

　最短撮影距離は
• 焦点距離24mm時：撮像面から0.2m
• 焦点距離50mm時：撮像面から0.2m
• 焦点距離105mm時：撮像面から0.28m
で、焦点距離70-105mm時に撮影倍率は最大の0.5倍となる。

　フィルター径は67mmでサイズは約73.5mm（最大径）×106.5mm（レンズマウント基準面からレンズ先端まで）、重さは350gだ。

