高速AFと手ブレ補正が超強力で500ミリが気軽に使えた!!＝「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

軽量1285gで携帯も快適、最高7.0段の手ブレ補正機能はスゴかったです





パナソニックが発表したフルサイズミラーレスカメラLUMIX Sシリーズ用の新レンズ、「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」を試用した。

100mmから500mmまでの超望遠をカバーし、最高で7.0段の手ブレ補正機能を搭載しながら、小型軽量を実現したのが特徴だ。Lマウント用でLUMIX Sシリーズに加え、Leica、SIGMAなどのLマウントカメラで利用できる。価格は30万5800円で、11月中旬発売予定だ。

パナソニックと毎日放送が主催する、男子プロゴルフの大会「パナソニック・オープンゴルフ・チャンピオンシップ」にて、試用する機会を提供いただいたので、使用感をお送りする。

1285gはズシリとくるが

AFは速くて正確

手ブレ補正は万全だった

100-500mmの手ブレ補正は、ボディとの連動制御による「Dual I.S. 2」に対応し、望遠側で7段分の高い手ブレ補正効果を発揮する。

LUMIX S1Ⅱに装着し、シャッター速度優先の1/1000秒で撮影したが、望遠端でもカメラブレの失敗写真は全くなかった。当日は曇天だが、ゴルフ場は開けているので明るく、望遠端の開放F7.1で、ISO1000以下で撮ることができる。

5倍ズームなので、500mmでちょうど選手の全身が入る距離なら、広角端で選手のまわりの雰囲気も撮ることができる。

近距離なら、ゴルフボールのライがわかるほど寄れるので、望遠側が足りなく感じることはなかった。

ハイブリッドズームは解像度が落ちるが、その場でS1Ⅱでは3倍、S1RⅡでは4.2倍のデジタルズームができるのは安心だ。

さらに、100-500mmはテレコンが使用できるので、1.4倍の「DMW-STC14」装着で210-700mmF10に、2倍の「DMW-STC20」で300-1000mmF14が実現する。

約2時間、100-500mmを持ち歩いて、連写しまくったが、左手が痙攣したり疲れることはなかった。100-500mmとしては小型軽量なこともあるが、AFが高速ですぐに撮れるのと、手ブレ補正が強力で、左手でがんばって静止する必要がなかったためだ。

スポーツ撮影はもちろん、海山で野鳥や動物を撮る、鉄道や航空機を撮る。これだけの手ブレ補正性能があれば、昼間の静止画撮影なら三脚も必要ない。これまでと全く異なる写真が撮れそうなので、かなり欲しくなったカメラおじさんなのであった。

LUMIX S 100-500mm F5-7.1O.I.S.

（S-R100500）



レンズ構成：12群19枚

特殊レンズ：UEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ2枚

絞り羽根：11枚

最短撮影距離：0.80m(W端) / 1.50m(T端)

最大撮影倍率：0.16倍(W端) / 0.36倍(T端)

フィルター径：Φ82

アクチュエーター：デュアルフェイズリニアモータ

手ブレ補正：7.0段(T端)

防塵防滴・耐低温：対応

スイッチ類：AF／MFスイッチ、OISスイッチ、ズームリミットスイッチ、フォーカスリミットスイッチ、フォーカスボタン

サイズ：Φ92.0x 196.1mm

重量：1285g

その他：三脚座付属