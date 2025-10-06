このページの本文へ

軽量1285gで携帯も快適、最高7.0段の手ブレ補正機能はスゴかったです

高速AFと手ブレ補正が超強力で500ミリが気軽に使えた!!＝「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

2025年10月06日 00時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）　 編集● ASCII

　パナソニックが発表したフルサイズミラーレスカメラLUMIX Sシリーズ用の新レンズ、「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」を試用した。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

　100mmから500mmまでの超望遠をカバーし、最高で7.0段の手ブレ補正機能を搭載しながら、小型軽量を実現したのが特徴だ。Lマウント用でLUMIX Sシリーズに加え、Leica、SIGMAなどのLマウントカメラで利用できる。価格は30万5800円で、11月中旬発売予定だ。

　パナソニックと毎日放送が主催する、男子プロゴルフの大会「パナソニック・オープンゴルフ・チャンピオンシップ」にて、試用する機会を提供いただいたので、使用感をお送りする。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

1番のティーグラウンド横には全選手のサインが。。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

もちろんLUMIXのブースもあって、フツウでは買えないグッズも購入できます。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

最高級マッサージチェアも体験できます

1285gはズシリとくるが
AFは速くて正確
手ブレ補正は万全だった

　100-500mmの手ブレ補正は、ボディとの連動制御による「Dual I.S. 2」に対応し、望遠側で7段分の高い手ブレ補正効果を発揮する。

　LUMIX S1Ⅱに装着し、シャッター速度優先の1/1000秒で撮影したが、望遠端でもカメラブレの失敗写真は全くなかった。当日は曇天だが、ゴルフ場は開けているので明るく、望遠端の開放F7.1で、ISO1000以下で撮ることができる。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

1番のティーグラウンドに次々と選手がやってくる。こちらは焦点距離100mmで撮影。F5、1/1000sec、ISO400

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

上と同じ位置で、300mmで選手の全身が丁度入りました。F6.5、1/1000sec、ISO800

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

AF-Cで去り行く選手も楽に撮れました。500mm、F7.1、1/1000sec、ISO1000

　5倍ズームなので、500mmでちょうど選手の全身が入る距離なら、広角端で選手のまわりの雰囲気も撮ることができる。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

近づいてくる選手も顔認識でピントバッチリ、AFが迷うこともありません。500mm、F7.1、1/2000sec、ISO2000

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

電子シャッターは無音なので、選手に気兼ねなく撮れます。500mm、F7.1、1/1000sec、ISO1000

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

グリーンの読み方は選手によって異なるのでシャッターチャンスですね。500mm、F7.1、1/2000sec、ISO1250

　近距離なら、ゴルフボールのライがわかるほど寄れるので、望遠側が足りなく感じることはなかった。

　ハイブリッドズームは解像度が落ちるが、その場でS1Ⅱでは3倍、S1RⅡでは4.2倍のデジタルズームができるのは安心だ。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

某選手のアプローチがグリーン横のバンカーに入ってしまいました。。。こちらは100mmで撮影。F5、1/2000sec、ISO320

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

望遠端の500mmでここまで寄れます。F7.1、1/2000sec、ISO500

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

さらにハイブリッドズーム2倍で3024×2016ドットになりますが、ボールのライがはっきりと分かりました。500mm、F7.1、1/2000sec、ISO500

　さらに、100-500mmはテレコンが使用できるので、1.4倍の「DMW-STC14」装着で210-700mmF10に、2倍の「DMW-STC20」で300-1000mmF14が実現する。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

最終18番はどの選手もキメたいところです。100mm、F5、1/2000sec、ISO640

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

100mmで観客の雰囲気も入りで撮影。F5、1/2000sec、ISO640

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

同じ位置で500mmだとここまで寄れて、ボールの転がる音が聞こえそうです。F7.1、1/2000sec、ISO800

　約2時間、100-500mmを持ち歩いて、連写しまくったが、左手が痙攣したり疲れることはなかった。100-500mmとしては小型軽量なこともあるが、AFが高速ですぐに撮れるのと、手ブレ補正が強力で、左手でがんばって静止する必要がなかったためだ。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」実写レビュー

単焦点500mmはちょっと使いにくいですが、100-500mmはとても便利でした。

　スポーツ撮影はもちろん、海山で野鳥や動物を撮る、鉄道や航空機を撮る。これだけの手ブレ補正性能があれば、昼間の静止画撮影なら三脚も必要ない。これまでと全く異なる写真が撮れそうなので、かなり欲しくなったカメラおじさんなのであった。

LUMIX S 100-500mm F5-7.1O.I.S.
（S-R100500）

レンズ構成：12群19枚
特殊レンズ：UEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ2枚
絞り羽根：11枚
最短撮影距離：0.80m(W端) / 1.50m(T端)
最大撮影倍率：0.16倍(W端) / 0.36倍(T端)
フィルター径：Φ82
アクチュエーター：デュアルフェイズリニアモータ
手ブレ補正：7.0段(T端)
防塵防滴・耐低温：対応
スイッチ類：AF／MFスイッチ、OISスイッチ、ズームリミットスイッチ、フォーカスリミットスイッチ、フォーカスボタン
サイズ：Φ92.0x 196.1mm
重量：1285g
その他：三脚座付属

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

