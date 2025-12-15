銀一がthinkTANKphoto（シンクタンクフォト）の多機能カメラバッグ「シェイプシフター」発表

機材やワークフローに合わせて自在に変形します





銀一はアメリカのthinkTANKphoto（シンクタンクフォト）の多機能カメラバッグ「シェイプシフター」を発表した。

機材やワークフローに合わせて自在に変形（伸縮、拡張、圧縮）するのが特徴で、容量37Lのモデルが5万1700円、25Lが4万4000円で、12月22日発売となる。

フォトジャーナリストのための工夫が満載

「シェイプシフター」



迅速な動きを求められる現代のフォトジャーナリストのニーズに応えるべく再設計され、「シェイプシフター（形状変化）」という名前の通り、機材やワークフローに合わせて自在に変形が可能。

メインコンパートメントはディバイダーを用いず、付属のポーチや固定用ストラップ、機材の緩衝防止用のパッドを使用し、独自の機材レイアウトが可能。ボディやレンズ単体はもちろん、レンズを装着したカメラを収納できる設計で、柔軟で合理的なパッキングができる。

メインコンパートメント内側にはファスナーポケットを設け、細かいアイテムの収納ができる。

素早くアクセスできるフロントサイドポケットは、バッグ前面に左右一つずつ設けられ、最大70-200mm F2.8のレンズを収納可能。ポケットは大きく開くため、迅速なレンズ交換ができる。また、面ファスナーで取り付けられるディバイダーも装備する。

バッグ正面下部には大きなフロントポケットがあり、キーフック付きのジッパー付きポケットやペンホルダー、オーガナイザーポケットが備わっており、小物の収納ができる。マチが設けられているため、厚みのあるものも収納可能。

上部のフロントポケットは、スマートフォンなど素早く取り出したいアイテムの収納に最適。また、背面のノートPC用コンパートメントには16インチまでのノートPCを収納可能。さらにアクセサリー用のメッシュポケットを2つ装備する。

ショルダーストラップにはDリングがあり、アクセサリーの取り付けが可能。バッグ背面にはセキュリティポケットを装備、パスポートなどの貴重品を安全に保護する。

バッグ底部のポケットを広げることで三脚、一脚、またはライトスタンドなどを収納し、付属の三脚ストラップでバッグ前面に取り付けできる。

圧縮可能なデザインを採用しており、両サイドの上下に備わるストラップで厚みを調整でき、荷物量に合わせて圧縮できる。さらに37Lは、青いタブのジッパープルを開けば容量を最大4Lまで拡張できる。

背面にはパススルーを装備。ローリングケースのハンドルに固定することができる。

上部にはグラブハンドルが設けられ、ハンドキャリー時に役立つ。

調節可能なチェストストラップとウエストベルトを備え、より体にフィットさせすことが可能。

腰部クッション下部の内側に設けられたベルトパススルーに、シンクタンクフォトの「プロスピードベルト」（別売り）の装着にも対応する。

メインコンパートメントにはYKK RC Fuseジッパーを採用し、最大限の耐久性を実現。バッグ背面に専用の名刺ホルダーを装備しているため、自分のバッグがすぐに見つけられる。

バッグにはレインカバーが付属し、悪天候の中でもしっかりと機材を守る。

☆シェイプシフター 37L

サイズ：48.5×31.5×10-22.6cm

ノートPC収納部：44×30.5×2.5cm

容量：33-37L

重量：1.76kg（全オプション装着時）

☆シェイプシフター 25L

サイズ：43×30×10-17.9cm

ノートPC収納部：37.5×26.5×D2.5cm

容量：25L

重量：1.72kg（全オプション装着時）