日本酒樽で仕上げたスコッチは、どんな香りになるのか？ 気になる一本がセール中
2026年02月20日 21時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「シーバスリーガル匠リザーブ12年」がAmazonタイムセールに登場！
「シーバスリーガル匠リザーブ12年」は、富山県の銘酒「満寿泉」を寝かせた樽でフィニッシュしたスコッチウイスキーです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格4,977円から13％割引の4,325円で販売されています。内容量は700mlです。
「シーバスリーガル匠リザーブ12年」の特徴
Amazon商品ページより
「シーバスリーガル匠リザーブ12年」は、スコッチウイスキーの熟成に日本酒カスクを使用した点が特徴です。
スコッチウイスキー協会の樽使用規定から外れるため、英国では微量のホップフレーバーを加えたスピリッツドリンクとして登録されていますが、日本では酒税法上ウイスキーとして扱われており、Chivas Regalのラインアップの一員とされています。
富山県の銘酒「満寿泉」を寝かせた樽で、12年以上熟成した原酒の一部をフィニッシュしており、香りは洋ナシやライチのフルーティーな要素に、ナツメグのニュアンスが重なると説明されています。
味わいについては、シナモンやジンジャーといったスパイス感に加え、アップルパイやハニーブロッサム、バニラファッジ、和三盆のほのかな甘みが感じられる構成とされています。アルコール度数は40％です。
まとめ：ウイスキー好きの人は要チェック！
日本酒樽を使ったフィニッシュというユニークな製法で作られた「シーバスリーガル匠リザーブ12年」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
気になっていた人は、Amazonタイムセール開催中のこの機会に、1本手元に加えてみてはいかがでしょうか。
