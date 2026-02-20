このページの本文へ

アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第121回

日本酒樽で仕上げたスコッチは、どんな香りになるのか？ 気になる一本がセール中

2026年02月20日 21時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「シーバスリーガル匠リザーブ12年」がAmazonタイムセールに登場！

　「シーバスリーガル匠リザーブ12年」は、富山県の銘酒「満寿泉」を寝かせた樽でフィニッシュしたスコッチウイスキーです。

　現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格4,977円から13％割引の4,325円で販売されています。内容量は700mlです。

アマゾンでシーバスリーガル匠リザーブ12年を入手

「シーバスリーガル匠リザーブ12年」の特徴
Amazon商品ページより

　「シーバスリーガル匠リザーブ12年」は、スコッチウイスキーの熟成に日本酒カスクを使用した点が特徴です。

　スコッチウイスキー協会の樽使用規定から外れるため、英国では微量のホップフレーバーを加えたスピリッツドリンクとして登録されていますが、日本では酒税法上ウイスキーとして扱われており、Chivas Regalのラインアップの一員とされています。

　富山県の銘酒「満寿泉」を寝かせた樽で、12年以上熟成した原酒の一部をフィニッシュしており、香りは洋ナシやライチのフルーティーな要素に、ナツメグのニュアンスが重なると説明されています。

　味わいについては、シナモンやジンジャーといったスパイス感に加え、アップルパイやハニーブロッサム、バニラファッジ、和三盆のほのかな甘みが感じられる構成とされています。アルコール度数は40％です。

まとめ：ウイスキー好きの人は要チェック！

　日本酒樽を使ったフィニッシュというユニークな製法で作られた「シーバスリーガル匠リザーブ12年」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

　気になっていた人は、Amazonタイムセール開催中のこの機会に、1本手元に加えてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでシーバスリーガル匠リザーブ12年を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧