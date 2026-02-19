「どん食べ放題」が進化！牛・豚・鶏ステーキ7品を好きなだけ食べられる！新しく“ミスジ”が追加

ステーキのどんは2月6日より、6店舗で展開している「どん食べ放題」をリニューアルしました。

「ステーキのどん」の食べ放題がリニューアル！

レストラン「ステーキのどん」では関東の6店舗限定で食べ放題メニューを提供しています。



今回のリニューアルでは、過去の食べ放題イベントで提供されていた「ミスジ切落し」をラインアップに加えました。



激アツステーキと、ミスジ切落しの2つの牛肉、ポークグリル、カットチキンがメインメニューに揃います。牛・豚・鶏のステーキの食べ比べをしながら、ステーキのどん自慢の「ハンバーグ」も楽しめる内容です。



今回のリニューアルでメインメニューを7品とし6店舗で統一されました。

■どん食べ放題（改定） 概要

価格：1人4378円、65歳以上3828円、小学生1320円、小学生未満無料

制限時間：時間は100分制（ラストオーダーは初回提供より70分後）

実施曜日・時間：

【平日17時～21時 限定開催】

浦和三室店・的場店（埼玉県）、新前橋店（群馬県）

【毎日11時～21時】※下記店舗は土日祝日も開催

小山犬塚店（栃木県）、富里インター店・古市場店（千葉県）

※21時以降もおかわりは引き続き注文可能

提供メニュー：

全店共通メニュー

●メイン料理

激アツステーキ、ミスジ切落し、ハンバーグ、チーズインハンバーグ、カットチキンステーキ、ポークグリル、カットタンドリーチキン

●ソース

ポン酢ソース、テリヤキソース、秘伝バター醤油ソース、トマトガーリックソース、デミグラスソース、どん辛ソース、

●お子様限定メニュー （小学生6年生まで限定）

お子様ハンバーグ、お子様カレー、お子様パンケーキ、お子様王道チュロス

●その他

ライス・パン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバー

以下の商品は、店舗により販売内容が異なります。

●トッピング

大根おろし・ベーコン・ガーリックチップ・カリカリチップ など

●サイドメニュー

自家製ビーフシチュー、ごろごろポテト、ミニフレッシュサラダ など

●デザート

プチアイス など

メイン7品に拡充して満足度アップ！

メインメニューを増やし、さらに豪華にリニューアルされた「どん食べ放題」がスタート。牛、豚、鶏がそろい、食べ放題ならでは食べ比べが楽しめるようになっています。特に、同店で人気のミスジ切落しには注目です！

店舗ごとに異なるサイドメニューが用意されているので、事前にお近くの店舗のメニューをチェックすることをおすすめします。

※価格は税込み表記です。