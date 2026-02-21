このページの本文へ

2月25日～27日

実質半額!? 「釜玉うどん」買うと、もう1杯が無料！3日間限定【丸亀製麺】

2026年02月21日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　丸亀製麺は2月25日～27日の3日間、対象の釜玉うどんを購入すると「釜玉うどん」並サイズが1杯無料でもらえるキャンペーンを実施します。

　対象となるのは「釜玉うどん」「明太釜玉うどん」「焼きたて 牛すき釜玉うどん」で、サイズは並、大、得いずれも対象です。

　今回のキャンペーンにあわせて、一部のロードサイド店にて「焼きたて 牛すき釜玉うどん」を3日間限定で復活販売します。

▲釜玉うどん（温）　並550円、大740円、得930円

　釜玉うどんは、茹でたての麺を水で締めずに器へ盛り付ける「釜抜き麺」を使用した、讃岐うどんの定番メニューです。

　玉子を混ぜ、だし醤油をかけて味わうシンプルな構成で、玉子の混ざり具合や薬味によって味わいが変化します。

▲明太釜玉うどん（温）　並640円、大830円、得1020円

　明太釜玉うどんは、釜玉うどんに明太子を加えた一品です。玉子がからんだ麺に明太子の風味が加わり、だし醤油をかけて仕上げるメニューです。

▲焼きたて 牛すき釜玉うどん（温）　並890円、大1080円、得1270円

　焼きたて 牛すき釜玉うどんは、釜抜き麺に、注文ごとに特製の割り下で焼き上げる牛肉と玉子を合わせた商品です。

■キャンペーン概要
対象商品：釜玉うどん、明太釜玉うどん、焼きたて 牛すき釜玉うどん
期間：2月25日～27日
実施店舗：全国の「丸亀製麺」
　※一杯無料でプレゼントするうどんは「釜玉うどん」並サイズのみ
　※一部実施していない店舗があります
　※持ち帰りは不可
　※「焼きたて 牛すき釜玉うどん」は、ロードサイト店のみでの販売

釜玉うどんを頼むともう一杯！

　対象のうどんを頼んだら、釜玉うどんが無料で付いてくる、お得なキャンペーンです。特に「焼きたて 牛すき釜玉うどん」がこのタイミングで復活するのは見逃せません。

　3日間限定の開催となっているので、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

カテゴリートップへ

