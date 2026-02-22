うまそ！マルちゃん正麺「汁なし担々麺」が新登場！ 手もみ風でモチモチ～

東洋水産は3月23日より、全国で「マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺」をリニューアル発売します。同時に、「マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺」を新たに発売します。

人気「マルちゃん正麺」担々麺がリニューアル

新商品に「汁なし担々麺」も！

生麺のような口当たりを実現した即席麺「マルちゃん正麺」シリーズの人気商品“担々麺”がリニューアル。



今回のリニューアルでは、従来の「うま辛担々麺」を、ごまの風味をより感じられる味わいに見直し、「ごま担々麺」として発売します。

▲マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺 300円

麺は、やや硬めで歯切れのよい細めの麺に変更されています。スープは香ばしい香りを加え、ごまの風味をより感じられるといい、具材にもごまを使用しています。

ポークの旨みをベースに、味噌やねりごま、花椒、ラー油を合わせた担々スープに仕上げています。

▲マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺 300円

また、ブランド10周年を機に開発された手もみ風麺を使用した「汁なし担々麺」も新たに加わります。

麺は、手もみ風の質感を再現し、なめらかな口当たりと弾力のある食感が特長とされています。

麺重量は90gで、食べごたえのある構成です。スープはチキンの旨みをベースに、ごまのコクと酢の酸味を合わせ、唐辛子の辛みと花椒の風味を組み合わせています。具材は、味付挽肉、チンゲン菜などを使用しています。

これからの季節に「汁なし」はうれしい！

「マルちゃん正麺」の担々麺は、質感に定評があり、ゴマの風味が強化されてよりおいしさが期待できるようになりました。



また、「マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺」は汁なし麺好きにうれしいニュース！ これから気温があがってくる季節にもぴったりです。“手もみ風麺”というのも気になります！

麺の触感やスープの方向性がそれぞれ異なるので、食べ比べてみては？

※価格は税込み表記です。