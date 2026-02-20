このページの本文へ

2月24日発売

ファミマで累計1200万食突破の「来来亭」監修ラーメンに新作「葱盛り」が登場！

2026年02月20日 18時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ファミリーマートは2月24日より、プライベートブランド「ファミマル」から、滋賀県発祥のラーメン店「来来亭」監修によるカップ麺2商品を全国の店舗で発売します。

　今回発売されるのは、「来来亭 背脂しょうゆラーメン」のリニューアル品と、限定商品「来来亭 背脂こってりラーメン葱盛り」です。

　ファミリーマートでは2022年から来来亭監修カップ麺を展開しており、シリーズ累計販売数は1200万食を突破しています。

▲来来亭 背脂しょうゆラーメン　288円

　背脂しょうゆラーメンは、来来亭監修の定番商品です。今回のリニューアルでは、醤油のコクとキレを高め、ポークベースの背脂醤油スープをよりお店の味わいに近づけたとしています。

▲来来亭 背脂こってりラーメン葱盛り　288円

　背脂こってりラーメン葱盛りは、来来亭で人気の追加トッピング「ネギ多め」の味わいをイメージした商品です。

　ポークと醤油の旨みをベースに、香味野菜の旨みを加えた豚骨醤油スープに、歯切れのよい麺を合わせています。

来来亭監修カップ麺が進化！

　来来亭監修カップ麺が、定番と新作の2本立てで登場します。背脂しょうゆの味わいをパワーアップしつつ、ネギ多めをイメージした「葱盛り」も登場し、より選択肢が広がりました。

　特に「葱盛り」は限定商品となっているので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

