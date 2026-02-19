200円お得！餃子の王将“極王”3品セット　ジョブチューン満場一致の「酢豚」入り

餃子の王将は2月21日～3月31日の期間、「新極王 人気3品ジャストサイズセット」（1571円）を期間限定で販売します。

200円オトク！極王シリーズを気軽に3品試せるセット

本セットは、1月に登場したプレミアムライン「極王シリーズ」の中から、特に人気の高い「極王酢豚」「極王麻婆豆腐」「極王鶏の唐揚」のジャストサイズを組み合わせた内容です。

■新極王 人気3品ジャストサイズセット（1571円）

価格は単品合計価格1771円のところ200円分お得に設定されており、複数の極王メニューを一度に試せる構成となっています。

▲極王酢豚 ジャストサイズ

極王酢豚は、黒酢や鎮江香酢、中国醤油をブレンドした調味で仕立てた一品です。豚肉に加え、シイタケや長ネギ、ピーマン、ニンジン、パイナップルを合わせています。

▲極王麻婆豆腐 ジャストサイズ

極王麻婆豆腐は、牛肉と豚肉を配合した挽肉を使用しています。豆鼓のコクやニラの香味に、豆板醤の辛さと山椒の痺れを効かせたシャープな味わいとしてます。

▲極王鶏の唐揚 ジャストサイズ

極王鶏の唐揚は、鶏もも肉を店舗で下処理し、揚げて提供されます。にんにくと胡椒の風味を生かした仕上がりとしています。

「ジョブチューン」で満場一致の合格の「酢豚」も

餃子の王将の「極王」シリーズは、TBS系列のバラエティ番組「ジョブチューン」（1月24日放送）でも取り上げられ、超一流料理人によるジャッジ企画において酢豚、麻婆豆腐、唐揚はすべて「合格」。特に酢豚は満場一致で評価されており、完成度の高さが注目を集めていました。



極王シリーズの中から定番の3品をまとめた今回のセットは、「ちょっと食べてみたい」という人にぴったりの内容。ビールと一緒に楽しめそうですね！

なお、2月21日～28日の期間には、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」において、スタンプを通常の2倍押印する企画も実施しされます。

割引後の会計金額500円ごとに、通常1個のところ2個のスタンプを付与します。スタンプを集めている人はお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。