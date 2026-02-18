このページの本文へ

”全部盛り”プレートや「本気の唐揚げ」が登場！ ココスの春メニュー、3月3日から

2026年02月18日 18時35分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ココスは3月3日より、「2026春グランドメニュー」を導入します。

　今回のメニュー改定では、ハンバーグを中心とした食事メニューに加え、ビーフを使ったジャンバラヤや新たな唐揚げメニュー、海鮮系のサイドメニュー、ミニサイズのデザートなどが加わります。

　ハンバーグメニューでは、複数のおかずを組み合わせたプレートや、トマトソースを使った商品が登場します。

　また、スパイスの風味を取り入れたビーフジャンバラヤや、特製たれに漬け込んだ唐揚げを主役にした和膳メニューもラインアップに加わります。

食べ応え抜群のガッツリ系メニューが新登場！

▲満腹！オールスタープレート　1309円

　ハンバーグに目玉焼き、海老フライ、カニクリームコロッケ、本メニューで新たに登場する「本気の唐揚げ」を盛り合わせた鉄板プレートです。ハンバーグやコロッケなどに、好みに応じてデミグラスソースをかけられます。

▲揚げなすとバジルのガーリックトマトハンバーグ　1045円

　ガーリックをきかせたトマトソースを合わせたハンバーグです。玉ねぎのうまみを含んだトマトソースに、揚げなすや温野菜、バジルを組み合わせています。

▲カリブビーフジャンバラヤ　1529円

　スパイスで味付けしたビーフを使ったジャンバラヤです。野菜や温玉をのせたご飯に、ビーフを合わせた一皿で、サルサソースやアボカドのガッカモーレを添えて味の変化を楽しめるといいます。

ココスこだわりの「本気の唐揚げ」が新登場

▲本気の唐揚げ　462円

　塩麹や白醤油、たまり醤油をベースに、鰹や昆布のうまみを加えた特製たれに漬け込んだ唐揚げです。店内で衣付けを行うことで、食感に特徴を持たせているとしています。

　この「本気の唐揚げ」を使用した定食メニュー「鶏と野菜の黒酢あん膳」「本気の唐揚げ膳」も用意されます。

▲鶏と野菜の黒酢あん膳　1199円

▲本気の唐揚げ膳　1089円

春のサイドメニュー・デザートも！

▲銚子産 真いわしのマリネ　319円

▲カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェ　495円

▲マンゴーの杏仁豆腐　319円

新作が一斉登場！

　ココスの春のグランドメニューでは、ハンバーグや海老フライをガッツリ味わえるプレートからスパイシーなジャンバラヤ、お手頃サイズのデザートまで加わり、気分に合わせて選びやすい構成になっています。

　こちらのメニューは3月3日からスタートします。家族や友人との食事のほか、少ししっかり食べたい日にも立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。

