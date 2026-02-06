「GOOD」なギフトが勢ぞろい！　障害のある人の仕事やものづくりに触れる販売イベント

東京都の就労継続支援B型事業所（以下、B型事業所）のものづくりや活動を紹介する自主製品販売イベント「GOOD PLAZA TOKYO」。KITTE丸の内の東京シティアイ パフォーマンスゾーンで2月20日(金)～24日(火)まで開催され、過去最多となる都内81事業所が出品します！

都内から80以上の福祉事業所のものづくりが集結

東京都のB型事業所のものづくりや活動を紹介する自主製品販売イベント「GOOD PLAZA TOKYO」が、東京シティアイ パフォーマンスゾーンにて2月20日(金)～24日(火)に開催されます。

今年のテーマは「『GOOD』なギフトで みんなが『GOOD』に」。つくり手ひとりひとりの願いや想い＝「GOOD」が詰まった、丁寧なものづくりや仕事が集まる「GOOD PLAZA TOKYO」で、贈るひと・もらうひと・作るひとみんなの幸せにつながるソーシャルギフトを探すことができます。

また、ものづくりワークショップも開催。

ちぎり絵カード作り

日時：2月23日（月・祝）11:00-12:30／14:00-15:30

会場：KITTE丸の内地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン

参加費：500円（税込）

参加申し込み：

参加は当日会場でも受け付けますが、事前の申込みがお勧め。事前お申し込みは、件名「GOOD PLAZA TOKYOワークショップ参加希望」と書き、①お名前（代表者名）、②ご連絡先（携帯電話番号等）、③参加人数、④参加希望ワークショップ、⑤参加希望の時間帯を明記のうえ、以下のメールアドレス宛にお送りください。

GOOD PLAZA TOKYO イベント事務局 event@decentwork-lab.org

メンバーそれぞれの個性を活かしたちぎり絵制作を行っているワークプレイスアミカのみなさんと一緒に、思いを伝えるカードを作りませんか？ 新しくて奥深いちぎり絵の世界を体験してください！

GOOD PLAZA TOKYO 【販売イベント】雑貨・食品の販売、商談会、ワークショップ

日程：2026年2月20日(金)～24日(火)

※商談会は20日(金)・24日(火)の2日間、11:00〜16:00に開催

時間：10:30～19:00

場所：東京シティアイ パフォーマンスゾーン（KITTE丸の内 地下1階）