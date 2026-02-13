PVC素材で生活が豊かに！　アイデア満載の製品が丸の内に集う

省資源で耐久性、難燃性、リサイクル性に優れたプラスチック素材であるPVC(塩ビ)。その特長を活かした魅力ある製品を表彰するコンテスト “PVC Award 2025”の展示会が、東京・GOOD DESIGN Marunouchiで開催されます。

生活を豊かにするPVC製品を紹介

PVC Award実行委員会は、PVC(塩ビ)素材の特長を活かした魅力ある製品を表彰するコンテスト “PVC Award 2025”の展示会を3月2日(月)～13日(金)の期間、東京・GOOD DESIGN Marunouchiにて開催します。

今回は猛暑や豪雨などの気候の激甚化に伴う作品や環境負荷低減に貢献する作品が多く集まっています。

また、展示会の来訪者による人気投票でオーディエンス賞が決定。ぜひ来場、投票を！

PVC Award 2025展示会

会場：GOOD DESIGN Marunouchi

住所：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1F

開催期間：2026年3月2日(月)～13日(金) 開場11時～20時(13日14時まで)