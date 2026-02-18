アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第119回
飲みやすさ重視の「一番搾り ホワイト」がAmazonタイムセールで特価に！
2026年02月18日 19時30分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
「一番搾り ホワイトビール 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「一番搾り ホワイトビール 350ml×24本」は、小麦麦芽を一部使用したホワイトビールです。現在、Amazonタイムセールの対象商品となっています。
過去価格4,861円のところ、Amazonタイムセールでは7％オフの4,498円で販売されています。1本あたりの価格は約187円です。
「一番搾り ホワイトビール」の特徴
Amazon商品ページより
「一番搾り ホワイトビール」は、キリンビールの一番搾りブランドから発売されているビールです。小麦麦芽を一部使用しており、小麦のやわらかなうまみと、ホップの爽やかな香りが特徴だとしています。
一番搾りブランドが培ってきた製法や品質へのこだわりを背景に、日常の中に取り入れやすいビールとして位置づけられています。苦味を抑え、飲みやすさを意識したホワイトビールといいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「一番搾り ホワイトビール 350ml×24本」は、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
期間限定のAmazonタイムセールで、この機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
