定番の「角ハイボール」がうれしい安さ！ Amazonタイムセールで24本セットがお得

「角ハイボール 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーが展開する缶入りハイボール「角ハイボール 缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象商品となっています。

参考価格5,220円のところ、Amazonタイムセールでは15％オフの4,420円で販売されています。1本あたりの価格は約184円です。

「角ハイボール」の特徴

Amazon商品ページより

「角ハイボール」は、サントリーが展開するウイスキーハイボール缶で、飲食店のおいしさを再現した炭酸強めの爽快な味わいが特徴だとしています。

12年にわたる研究を経て開発された非加熱製法を採用しており、炭酸ガス圧による爽快な飲み口と、「角瓶」由来のコクやレモンの香りを感じられるといいます。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「角ハイボール 缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

日常的にハイボールを飲む人にとってはおトクに購入できるタイミングとなっています。期間限定のAmazonタイムセールを活用し、この機会にまとめ買いしてみては？

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。