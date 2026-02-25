【2026年提出】確定申告ガイド 第37回
【2026年提出 確定申告】医療費控除に必要な「医療費控除の明細書」入手先と書き方
2026年02月25日 10時00分更新
2018年（平成30年）提出分の確定申告から、医療費控除の提出書類が簡略化されました。
令和7年（2025年）分の確定申告も、医療費控除を受ける際の手続きで「領収書」の提出または提示が不要です。では、「医療費控除の明細書」自体は、どこでもらえるのでしょうか？
答え：国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー
医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出しましょう。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば、「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」なども作成できます。医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告書に反映されるので便利です。
なお、マイナンバーカードを利用したe－Taxで申告する場合は、マイナポータルを経由して審査支払機関が発行する「医療費通知情報」データ（XML形式）を取得し、確定申告書へ自動入力できます。「医療費通知情報」データは付書類データとして確定申告書データ等とともに送信することが可能で、この場合は当該「医療費通知情報」に含まれる領収書を保存する必要はありません。
また、医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類を指します。（後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は③を除く）
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
（注）全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できないため、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」に記入してください。
