【2026年提出】確定申告ガイド 第34回

【2026年提出 確定申告】医療費控除の必要書類は？

2026年02月24日 16時00分更新

文● ASCII

　2018年（平成30年）提出分の確定申告から、医療費控除の提出書類が簡略化されました。

　2025年（令和7年）分の確定申告も、医療費控除を受ける際の手続きで「医療費の領収書」の提出または提示が不要です。

　その代わりに提出しなければならない書類があるのですが、それは一体なんでしょうか。おさらいしていきましょう！

答え：医療費控除の明細書

　医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、医療費控除の明細書を提出することにより、領収書の提出・提示が不要となりました。

　「医療費控除の明細書」には、「医療費の領収書」などに記載された以下の事項を記載します。

  1. 医療を受けた方の氏名
  2. 病院・薬局など支払先の名称
  3. 医療費の区分
  4. 支払った医療費の額
  5. 4のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

　なお、医療費の領収書については、確定申告期限から5年間自宅で保存する必要がありますので注意してくださいね。

　さらにくわしくは、国税庁のサイト「医療費控除の明細書」をご参照ください。

 

