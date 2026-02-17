『地球防衛軍6』などEDFシリーズのゲーム本編と追加ミッションがまとめて大幅割引！
「EDF」シリーズなど人気タイトルが最大90％オフ！Steamにて「D3PUBLISHER SALE」を開催中
ディースリー・パブリッシャー（D3P） ＆ Dogenzaka Labは2月17日、両社の人気PCソフトがお買い得な「D3PUBLISHER SALE」をSteamにて開催。セール期間は、2026年2月24日午前2時ごろまで。
今回のセールでは、『地球防衛軍6』などEDFシリーズのゲーム本編と追加ミッションがまとめて大幅割引に。さらに喧嘩バトルアクション『THE ヤンキーブラザー』が初セールとなっている。
そのほか『ゼンシンマシンガール』『バレットガールズ ファンタジア』『DesperaDrops／デスペラドロップス』『THE 密室からの脱出』など過去最大割引タイトル盛りだくさんとなっているので、お見逃しなく。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記のリストかストアページを確認してほしい。
▼ストアページはこちら
D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/D3P2026_2
Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka
■セールタイトル（一部）
『地球防衛軍6』
●ゲーム本編：8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2291060
●追加ミッションパック1：1500円 ⇒ 1200円（20％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2378087/
●追加ミッションパック2：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2378088/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
『THE ヤンキーブラザー』
●ゲーム本編：2000円 ⇒ 1320円（34％オフ） セール初登場！
https://store.steampowered.com/app/2911070/
©2025 ZOC ©2025 D3PUBLISHER
『ゼンシンマシンガール』
●ゲーム本編：6980円 ⇒ 4188円（40％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/3696410/
●シーズンパス：3857円 ⇒ 3085円（20％オフ） セール初登場！
https://store.steampowered.com/app/4133510/
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
『バレットガールズ ファンタジア』
●ゲーム本編：2850円 ⇒ 1425円（50％オフ） 過去最大割引！
https://store.steampowered.com/app/1163590
©2020 SHADE Inc. ©2020 D3 PUBLISHER