押しも押されぬグラビア界のレジェンドである鈴木ふみ奈（すずき・ふみな）さんが、27th BD＆DVD「Cairns ケアンズ」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：BD 5478円、DVD 4378円）の発売記念イベント2月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

イベントの参加チケットは完売というのが常だが、今回も会場に入りきれないほどのファンが殺到。バレンタインが近かったこともあり、ステージには「プレゼントは私」を連想せずにはいられない、大きなリボンをあしらった水着で登場して期待に応えた。

――作品タイトルで分かりますが、豪州のケアンズで撮影された映像ですね。

【鈴木ふみ奈】 はい、2025年夏に8日間かけて行ってきました！ 普段のSNSを見たら「大人っぽいお姉さんだな」と思うかもしれませんが、大自然に触れながら子供っぽい表情を見せたりするので、より等身大を感じていただける内容になりました。

――オススメは？

【鈴木ふみ奈】 黄色のワンピース水着に麦わら帽子をかぶって、岩場や草原に行くシーンです。胸元がきれいだし、お尻のサイズ感も小さめで脚が長く見える水着なのがお気に入り。草原で豚を見つけて、自分の鼻をつまんで「豚だ！」とふざけて言ってみたりも……。素を出しすぎましたね（笑）。

――ほか注目は？

【鈴木ふみ奈】 黒の水着＆アーミーパンツというラフな格好で、川に架かる鉄橋を歩くシーンです。水着はアンダーバストが見えるようなデザインだったし、ペットボトルの水を飲んだり、川に入って大人っぽい表情を見せるところを楽しんでほしいです。

――2026年の抱負は？

【鈴木ふみ奈】 グラビア活動を続けるのはもちろんですが、きちんと親孝行がしたいです。もう旅行の日程などを立て始めているところで、後悔のない1年にしたいなと思っています。よく聞かれる結婚については……性格的に最低でも1年は交際したいので、今年はありません！

というわけで、安心（!?）のコメントで締めくくった鈴木さん。2月末まで全国のTaco Bell（タコベル）店舗にて、コラボメニュー「Happy New Year Combo」も提供中。「サイン入りTシャツが当たるガチャもあるので、ぜひ挑戦してほしいです！」と呼びかけた。