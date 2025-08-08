不動のグラビアレジェンドとして輝きを増す鈴木ふみ奈さんが、「鈴木ふみ奈 Vol.4 トレーディングカード」（発売元：ヒッツ、価格：1BOX 6600円）の発売イベントを8月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

6月に都内のアンティークなスタジオで撮影された4thトレカは、明るい光のなか、豊かな表情とポーズで可愛いカードに仕上げられている点が特徴。普段とは違うことをやってみたいと、ヘッドフォンを着けてはしゃぐカードが盛り込まれるため、イベントのステージもヘッドフォン姿でキメてくれた。

――どんなカードが楽しめますか？

【鈴木ふみ奈】 グラビア定番の白ビキニに毛皮のコートを着たもの、バスルームで真っ赤なワンピース水着で撮ったもの、ちょっと大人っぽい茶色のランジェリーで魅せるものなど、カードごとに異なる世界観を表現できました。

――お気に入りは？

【鈴木ふみ奈】 うさぎの帽子をかぶっているカードです。頭も水着もブーツも全部もこもこの素材なので、暑いのか寒いのか分からないような……。その曖昧さがすごく気に入っています。

――特典カードについては？

【鈴木ふみ奈】 今回も生キスカードがあります。くちびるの大きさと同じくらいの（台紙の）枠にチュッチュと的確にやり続けましたが、くちびるが厚いのでほかの人の2倍くらいの大きさだということに気づきました（笑）。ぜひ当てて堪能してほしいです。

――近況はいかがですか？

【鈴木ふみ奈】 7月5日が誕生日だったのですが、ロケの仕事でベトナムに行っていて、そこで当日を迎えました。ちょうど夜中の12時から（オンラインの）取材で慌ただしかったし、この先も仕事に追われて忙しい1年にしたいなと考えています。

8月17日のコミケ（C106）への参加も決まっていて、「久しぶりのコミケでコスプレや物販をやります。みなさん遊びに来てください！」とファンへ呼びかけ。どんな衣装でも着こなせる鈴木さんのコスプレに期待が高まるところだ。また、ベトナム渡航の詳細は取材時には明らかにされなかったが、7th写真集のロケだったことを8月4日に情報解禁。発売は9月25日になるので要チェック！