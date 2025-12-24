今夏にNHKの連続テレビ小説「あんぱん」にも出演。グラビア界随一の人気と実績を誇る鈴木ふみ奈さんが、「2026年カレンダー」（発売元：わくわく製作所、価格：3630円）の発売記念イベントを12月7日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

現役グラドルでは最多、15年連続となるカレンダーは都内のスタジオで撮り下ろされたもの。鈴木さん自身がコンセプトを提案し、スタッフと衣装やロケーションを話し合いながら作ったそうだが、例年以上にガーリーでおしゃれなものに仕上がっている。

――どんな姿が楽しめますか？

【鈴木ふみ奈】 チェック柄の可愛い水着＆帽子でアイドルっぽい写真があったり（1月・2月）、カーラーを巻いてヘアセットする写真があったり（5月・6月）、デニム素材の衣装によるバニーガール姿があったり（9月・10月）。いろいろな衣装で魅せるカレンダーになっています。

――お気に入りは？

【鈴木ふみ奈】 ウエディング風の真っ白な衣装の写真です（3月・4月）。胸が大きいからバストアップの写真が多いなか、全身ショットで脚が長く見えるアングルなのがいいなと。お尻も美しく撮っていただきました！

――どこに飾ってほしいですか？

【鈴木ふみ奈】 出かけるときに目が合う玄関とか、寝室に飾ってほしいですが、ずっと見られているのが恥ずかしい方は、窓とカーテンの間とかにでも。会いたくなったらカーテンを開ける……という感じで（笑）。

――2025年はどんな1年でしたか？

【鈴木ふみ奈】 7th写真集「GRACE」を出したり、連続テレビ小説に出演という貴重な経験ができたり、子供のころからずっと観ていたTBSの番組「KUNOICHI」に挑戦など、いろいろなことに取り組めた年でした。漢字で表現するなら「彩」です。

聞くまでもないことだが、2026年もグラビア活動は続けていくとのこと。年明け1月27日には、初めての豪州ケアンズで撮影した27th DVDもリリース予定だ。未公開のアザーカット20枚が収録された7th写真集のデジタル版「GRACE SUNNY GIRL Extra01」も配信中なので要チェック！