これを着たドクター、腕は確かな気がするけど保険効くのか心配『ブラック・ジャック』をリスペクトした白衣とスクラブ

医療関係者が来ているTシャツのようなトップスを「スクラブ」といいます。あの医療マンガ「ブラック・ジャック」とコラボしたスクラブや白衣が販売され、手塚治虫マンガファンの私はちょっと気になっています。

そもそもスクラブ、病院などでスタッフの方が着ているのを見て「動きやすそうだな…」と思っていたので、ワンチャン私服として普段使いするのもありかも？ しかも丸の内に店舗があるの、知らなかった！

さりげない刺繍もすてき

メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコで、医療漫画の不朽の名作「ブラック・ジャック」とコラボレーションしたスクラブ・白衣を販売しています。

R77:Scrub Canvas Club:ブラック・ジャックスクラブトップス(男女兼用）

￥13,090（税込）

R78:Scrub Canvas Club:ブラック・ジャックスクラブパンツ(男女兼用）

￥13,090（税込）

カラー：チャコールグレー(CC) / グレー(GR) / ライトグレー(PG)

サイズ：XXS,XS,S,M,L,XL

名シーンやセリフを纏えるスクラブ。漫画のコマや名セリフをストレートに落とし込んだアート性の高いデザインも新登場しました。上品な光沢感、柔らかさのある生地で心地よい肌触りで、程よいストレッチ性が特徴です。一部にリサイクル素材の再生PET糸を採用し、コットンとポリエステルを組み合わせた糸を使っています。

Scrub Canvas Club:ブラック・ジャックコート(男女兼用)

￥32,890（税込）

カラー：白（WH）

サイズ：XXS,XS,S,M,L,XL

白衣は普段使いが難しそうですが、すてきなのでご紹介。第1話『医者はどこだ！』から厳選したコマとセリフをモチーフにしたデザインで、胸の内ポケットには間 黒男が初めて登場するシーンを、背裏にはラストを飾る印象的なシーンを配しています。シルエット刺繍もすてき。

クラシコ 丸の内

住所：東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸の内ビルディング4F

営業時間：11:00～21:00(平日・土曜)、11:00～20:00(日曜・祝日)

定休日：施設の休業日に準ずる