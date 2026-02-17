【猫好き注目】セブンの“猫の日”企画は「三毛猫クレープ」などかわいすぎる6品が登場！

セブン‐イレブンは、2月22日の“猫の日”に合わせ、猫をモチーフにした企画「にゃんこ発見！」を実施します。2月16日より全国の店舗で、パンやスイーツ、アイスなど全6品を順次発売中です。
今回の企画では、三毛猫の模様や肉球、しっぽといった猫の特徴的なパーツをデザインに取り入れた商品をラインアップします。
▲三毛猫もちもちクレープ 299円
販売期間：2月16日～22日
販売エリア：全国
三毛猫の毛並みをイメージし、3種類のクリームで模様を表現したクレープです。
オリジナルブレンド粉を使用したクレープ生地は、クリームやスポンジとの組み合わせによる口溶けの良さが特徴だとしています。
▲にゃんパフェ 391円
販売期間：2月16日～22日
販売エリア：沖縄県除く全国
カフェオレムースやコーヒー寒天、ミルクムース、カフェオレホイップなどを重ね、肉球をイメージした団子と大福をトッピングしたパフェです。複数の層による食感の違いを楽しめるといいます。
▲にゃまどら ミルクキャラメル 240円
販売期間：2月16日～22日
販売エリア：沖縄県除く全国
猫型に型抜きしたどら焼生地に、キャラメルホイップとソース、カラメルチップを挟んだ商品です。
▲ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム 214円
販売期間：2月17日～順次
販売エリア：全国
細長い形状としま模様、先端までコーティングされたチョコレートが特徴の菓子パンです。猫のしっぽを連想させるデザインとしています。
▲ねこも目がにゃい ツニャのパン 203円
販売期間：2月17日～順次
販売エリア：全国
猫の丸い瞳をイメージしたネーミングの惣菜パンで、具材には猫の大好物であるツナを使用しています。パンの形状と中身の組み合わせで猫の世界観を表現しています。
▲セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま 397円
販売期間：2月10日～順次
販売エリア：全国
※数量限定
猫の日に合わせ、肉球をモチーフにした特別仕様で登場します。苺風味のホワイトチョコアイスやハート型マシュマロ、ホワイトチョコ風わらびもちを組み合わせています。
パンからスイーツまで猫尽くし！
猫の模様や肉球をデザインした商品が並び、売り場を眺めるだけでも“猫の日”を感じられそうです。
対象商品はパンやスイーツなど幅広いジャンルで展開されるので、猫好きの人はお見逃しなく！
※価格は税込み表記です。