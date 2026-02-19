「海老づくし天丼」が990円！エビ3尾にかき揚げも！さん天で豪華フェア

天丼・天ぷら本舗 さん天は2月19日より、期間限定企画「海老づくしフェア」を開催します。

さん天で海老たっぷりの「海老づくしフェア」

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は関西を中心に展開する天ぷらチェーン。

今回の「海老づくしフェア」では、定番の“海老天”に加え、“有頭海老”と“小海老のかき揚げ”を盛り込んだ、海老を主役にした天丼、定食メニューを用意します。

▲海老づくし天丼 990円

海老天2尾に加え、頭まで食べられる有頭海老と小海老のかき揚げを盛り合わせた、3種類の海老を味わえる天丼です。レンコン、オクラ、のりも添えられています。

▲海老づくし天ぷら定食 1290円

天ぷらの揚げたての食感を楽しめる定食スタイルで提供されます。海老天2尾、有頭海老、小海老のかき揚げのほか、レンコン、オクラ、のりが付きます。

ほうれん草のお浸しと貝汁がセットになっており、ご飯はおかわり無料です。

いずれの商品も店内飲食のほか、持ち帰りにも対応しています。販売期間は4月8日までを予定しており、対象店舗は関西と中部エリアにある全34店舗です。

100円引き券の配布も！

なおフェア期間中は、「海老づくしフェア」対象商品を含め、天丼や定食、弁当、盛合せ、大麺を購入した人に、次回来店時に利用できる100円引き券を配布します。店内利用と持ち帰りのどちらも対象です。

豪華な“海老づくし”が1000円以下

海老天を中心に、異なるタイプの海老を一度に味わえる、豪華すぎる天丼、定食が登場します。海老3尾（海老＋有頭海老）とかき揚げまで盛り込んだ「海老づくし天丼」が990円という価格で楽しめるのはお値打ち感あります。



また、定食を選ぶと、ご飯がおかわり無料になるのはうれしいポイントです。

期間限定のフェアなので、海老メニューが好きな人はお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。