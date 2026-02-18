こういうのでいいんだよ「チキン×ごぼう」のパック惣菜、ファミマで新発売

ファミリーマートは2月17日より、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、和食の人気店「賛否両論」の笠原将弘シェフが監修した袋惣菜「チキンチキンごぼう」を全国の店舗で発売中です。

笠原シェフ監修「チキンチキンごぼう」

今回登場する商品は、山口県で学校給食として親しまれてきた「チキンチキンごぼう」をもとにしたものです。

家庭料理としても定着してきたこのメニューを、笠原将弘シェフの監修のもとで袋惣菜として仕立てています。テーマは「白ごはんが最高の進むおかず」としており、日常的な味わいに和食の技法を取り入れたとしています。

▲チキンチキンごぼう 428円

揚げた鶏肉と炒めたごぼうを、醤油とみりんをベースにした和風の甘辛だれと合わせた袋惣菜です。

濃口醤油と鶏だしを合わせた下味をしっかりと染み込ませ、ごぼうは厚めに斜め切りにして炒めることで、香りや食感を残した仕上がりといいます。味付けはやや濃いめながら、後味は重くなりにくいよう調整されているとしています。

白ごはんに合わせたい一品

山口県で学校給食として親しまれてきたメニューが、コンビニの袋惣菜として登場します。コンビニ商品でありそうでなかったチキンとごぼうのお惣菜。醤油とみりんをベースにした甘辛い味付けで、いかにもご飯が進みそう！

普段のおかず用に、ストックしておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。