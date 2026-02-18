極みだし、きた！「鶏ねぎ塩うどん」3種が登場【はなまる】

はなまるうどんは2月17日より、「生姜鶏ねぎ塩うどん」「(焼きバラ海苔)生姜鶏ねぎ塩うどん」「(食べるラー油)生姜鶏ねぎ塩うどん」を期間限定で発売中。

楽しみ方いろいろ！「鶏塩うどん」

はなまるうどんから、身体の芯から温まる「鶏塩うどん」が登場。



今回は、定番の「生姜鶏ねぎ塩うどん」に加え、磯の香り高い「焼きバラ海苔」と「食べるラー油」をトッピングした個性あふれるうどんも同時に登場する。

▲生姜鶏ねぎ塩うどん（小）690円、(中)880円、(大)1100円

王道の旨味を特徴とした一杯。鶏と魚介の旨味が詰まっただしに、鶏油で炒めた焼ねぎと鶏肉を盛り付け。生姜の風味がアクセントとなり、素材の旨味をシンプルかつダイレクトに味わえるという。

▲（焼きバラ海苔）生姜鶏ねぎ塩うどん（小）740円、(中)930円、(大)1150円

磯の香りを特徴とした一杯。有明産「焼きバラ海苔」をたっぷりトッピング。熱々のだしに海苔が溶け出すことで、豊かな磯の香りが広がる。鶏塩だしのコクと海苔の風味が織りなす、奥深い味わいが堪能できる。

▲（食べるラー油）生姜鶏ねぎ塩うどん（小）740円、(中)930円、(大)1150円

ザクザク食感を特徴とした一杯。「食べるラー油」を大胆にトッピング。ザクザクとした心地よい食感と、ピリッとした辛味が食欲を刺激。鶏の旨味とラー油の香ばしさが絡み合い、食べ応えのあるパンチを楽しめるという。

どれにするか迷う〜！

その日の気分に合わせて選べる3つの味わい。迷うのも楽しい！



立春を過ぎてもまだ寒さが残るこの季節。寒さを吹き飛ばす一杯で体を温めてみては。

（※文中の価格はすべて税込）