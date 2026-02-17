「ほたて貝柱」が110円～！ スシロー「北海道うまいもん祭」2月18日スタート

スシローは2月18日より、全国の店舗で「北海道うまいもん祭」を開催します。

「北海道産 まるごとほたて貝柱」をはじめとした北海道産ネタを中心に、寿司、ラーメン、スイーツまで幅広い商品をラインアップします。期間限定で、北海道産昆布を使用した専用のだし醤油も導入されます。

フェアの目玉は「まるごとほたて」

▲北海道産 まるごとほたて貝柱 110円～

販売期間：2月18日～24日

冷たい海で育った北海道産ほたての貝柱を使用した一皿です。数量限定で、販売予定総数に達し次第終了します。

▲なまら北海道3貫盛り 360円～

販売期間：2月18日～3月8日

ほたて貝柱、北海道サーモンいくらのせ、ふぐ ポン酢ジュレねぎの3貫を盛り合わせ、北海道産ネタを食べ比べできるメニューです。

▲北海道産 上いくら 360円～

▲北海道産 数の子 260円～

▲北海道産 ムラサキイカ 120円～

▲北海道産 ジャンボほたて貝柱 360円～

▲北海道産 タラコとマヨ軍艦 120円～

■フェア期間限定の昆布だし醤油も登場

「北海道うまいもん祭」の開催に合わせて、北海道産の日高昆布と真昆布を使用した「北海道昆布だし醤油」が全国のスシローに導入されます。2月18日から、なくなり次第終了となります。

北海道の人気店監修ラーメンもラインアップ

▲札幌 コク味噌らーめん 480円～

販売期間：2月18日～3月8日

札幌の人気店「らーめん 信玄」監修の一杯です。豚ガラの風味を生かした白湯スープに、2種類の米味噌を使用しています。

▲旭川 醤油らーめん 480円～

販売期間：2月18日～3月8日

旭川で親しまれている「らーめんや天金」監修の商品です。豚と鶏のエキスにオニオンエキスと胡椒の風味を加え、醤油で味を整えています。

フェア限定スイーツも登場！

▲白いミルクレープ 230円～

販売期間：2月18日～3月1日

北海道の雪をイメージし、生地とクリームを白で統一したミルクレープです。

▲白いミルクレープのメルバ 270円～

販売期間：2月18日～3月1日

白いミルクレープにアイス、イチゴソース、イチゴダイスを添えた一皿です。

寿司からスイーツまで北海道一色！

寿司ネタのほか、ラーメンやスイーツまで北海道産素材をテーマに揃えたフェアとなっています。特に、北海道の冷たい海で育ったほたての貝柱に注目です。

期間限定の開催となるため、気になる商品がある人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。