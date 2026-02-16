まさかの！幸楽苑、プリッと海老のせ新作らーめん　これはうまそう

ラーメンチェーン「幸楽苑」は、「エビ味噌らーめん」を2月19日より全国の店舗で販売します。

プリッと海老をトッピング

「エビ味噌らーめん」

とんこつスープに特製味噌とエビの旨味を合わせた期間限定メニューです。

▲エビ味噌らーめん 890円

丁寧に炊き出したとんこつスープに、特製味噌とエビの旨味を組み合わせた一品。エビの香りを感じられる濃厚なスープに仕上げたとしています。

トッピングのエビはプリッとした食感にこだわったとのこと。ニンニクと唐辛子のアクセントがスープの深みをさらに引き立てるとしています。

また、70円～150円お得なセットメニューも用意されています。

▲エビ味噌らーめん餃子セット 通常1170円→1090円 ※80円お得

▲エビ味噌らーめんチャーハンセット 通常1260円→1190円 ※70円お得

▲エビ味噌らーめんミックスセット 通常1540円→1390円 ※150円お得



なお、「幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンの取り扱いがありません。

エビ好きにはたまらないいっぱい！

エビがドーンとのったインパクトあるビジュアルが目を引きます。エビ好きにはたまりません。単品だけでなく、お得なセットメニューも用意されている点もうれしいですね。

寒い時期ぴったりな濃厚なスープの新作を試してみては？

※価格は税込み表記です。