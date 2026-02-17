このページの本文へ

フライドポテトも1.5倍！ ミニストップ「増量フェア」で8商品が50％増などパワーアップ中

2026年02月17日 18時05分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ミニストップは2月17日より、人気商品を通常より増量する「増量フェア」を全国の店舗で開催中です。

　3月2日の「ミニストップの日」に合わせて実施される大感謝祭企画の一環で、今年は増量フェアを中心に構成されている点が特徴です。第1弾では、フライドポテトや弁当、サンドイッチ、スイーツなど8商品がラインアップされています。

増量フェア第1弾 対象商品

▲Xフライドポテト　321円　※1.5倍増量

　定番商品のフライドポテトが、価格は据え置きのまま内容量1.5倍で提供されます。トマトケチャップは別売りです。

▲わかめごはん　116円　※ご飯量2倍

▲得々にぎり寿司12貫（＋6貫）　645円　※6貫増量

▲油淋鶏＆麻婆春雨弁当　699円　※内容量50％増量

▲5品目の彩り中華春雨サラダ　235円　※内容量50％増量
　※東北エリアでは価格と仕様が異なります

▲ソース焼そば（マヨネーズ付）　399円　※麺＆マヨネーズ50％増量

▲3種のミックスサンド　321円　※ツナサンド1層増量

▲Wモンブランプリン　321円　※2種のマロンクリーム50％増量

32円引き企画も同時展開！

　増量フェアに加え、「3月2日はミニストップの日」にちなんだ32円引き企画も実施します。パンとサラダチキン、チルド飲料が対象になっています。

■対象のオリジナルパン2個購入ごとに32円引き
期間：2月16日～3月1日
対象：ミニストップマークがついたオリジナルパン全品
内容：2個購入ごとに本体価格から32円引き

■オリジナルのサラダチキン4品が32円引
期間：2月16日～3月8日
対象：対象：ミニストップオリジナルのサラダチキン4品
内容：対象のサラダチキンを本体価格から32円引

■対象のミニストップオリジナルチルド飲料を2本購入で32円引
期間：2月16日～3月8日
対象：ミニストップオリジナルチルド飲料
内容：対象のミニストップオリジナルチルド飲料よりどり2本購入で、1セットにつき本体価格から32円引

人気商品が一斉増量！

　いつものミニストップの商品が、思わず二度見してしまうボリュームで並ぶ今回の増量フェアは、売り場を見て回るだけでも楽しくなりそう！

　フライドポテトやお弁当、スイーツまで幅広く対象になっているため、その日の気分に合わせて選びやすいのも印象的です。

　普段は選ばない商品に手を伸ばすきっかけにもなりそうです。ちょっと得した気分を味わえる期間となりますので、ぜひ足を運んでみ見ては？

※価格は税込み表記です。

