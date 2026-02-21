待ってました！「明星 中華三昧」シリーズに話題の「麻辣湯麺」がいよいよ登場

明星食品はカップめん「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯 (マーラータン) 麺」を3月2日に全国で新発売、「(同) スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」「(同) 榮林 酸辣湯 (スーラータン) 麺」（各254円）を同日に全国でリニューアル発売する。

流行りの「麻辣湯麺」が新登場

今回新発売する「明星 中華三昧タテ型 重慶飯店 麻辣湯麺」は、横浜中華街の四川料理の老舗「重慶飯店」が監修した、トレンドの「麻辣湯麺」。スープは、花椒と唐辛子で痺れと辛味を効かせた麻辣スープで、日本人好みの"程よいシビ辛"に仕上げている。

麺は、明星食品の独自の製麺技術を用いた、中華三昧ならではの、表面はみずみずしくなめらかで中心はしっかりした食感のノンフライ麺。

また、「(同) スーツァンレストラン陳 豆乳担々麺」は豆乳感をアップさせ、さらにクリーミーにリニューアル。

人気の「(同) 榮林 酸辣湯麺」は品質はそのままに、3品共通で監修店名をアイコン化しさらに目立たせるパッケージリニューアルとなる。

これ、大好き！

シビ辛、まろやかで辛い、そして酸っぱくて辛い。それぞれ異なる3つの「辛さ」が楽しめるシリーズ。筆者も特に「榮林 酸辣湯麺」をよく食べるが、ただ辛いだけでない味わいがおいしいんですよね。

新登場する「麻辣湯麺」、リニューアルした「豆乳担々麺」とともに楽しみたい！

（※文中の価格はすべて税込）