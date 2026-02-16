モス「まるごと海老」なバーガー、海老フライも、桜えびタルタルも！地域限定で発売

モスバーガーは静岡県内の全39店舗において、静岡第一テレビの情報番組「まるごと」と共同開発したコラボ商品を2月19日から数量限定販売します。



駿河湾産の桜えびを使ったバーガーをはじめ、サラダや静岡県産ほうじ茶入りのシェイクなどが揃います。

今年で8回目！静岡限定「桜えび」使用のエビバーガー

モスと静岡第一テレビとの共同開発は2019年から始まり今年で8回目。いずれも静岡県にちなんだ食材を使った商品を販売してきました。

今回は、日本で唯一、駿河湾でのみ漁獲される“桜えび”をバーガーに使用。あわせて、サイドメニューやドリンクにも限定メニューを用意しています。

▲まるごと海老フライバーガー 駿河湾産桜えび入りマヨソース 700円

桜えびをタルタル風ソースやトッピングに使用したバーガー。マスタードを塗ったバンズに、静岡県産ロメインレタス、海老を2本つなげた馬蹄型の海老フライ、千切りキャベツ、カツソース、桜えび入りマヨソースを重ねています。

マヨソースには駿河湾産桜えびを使い、刻んだ福神漬けと七味唐辛子を加えることで、食感や風味のアクセントに。ロメインレタスの歯ごたえと微かな苦みが全体の味をまとめています。なお、馬蹄型海老フライに使用している海老は駿河湾産ではありません。

▲モスライスバーガー まるごと海老フライ 駿河湾産桜えび入りマヨソース 740円

静岡県産ロメインレタスと馬蹄型海老フライ、千切りキャベツを、カツソースと桜えび入りマヨソースとともにライスプレートで挟んだ商品です。

福神漬けなど和の素材を使ったソースが、ライスバーガーと相性抜群としています。こちらも馬蹄型海老フライの海老は駿河湾産ではありません。

▲まるごと静岡サラダ（駿河湾産桜えび）～桜えび入り和風マヨソース～ 430円

トマト、ロメインレタス、千切りキャベツ、オニオンスライス、素揚げしたさつまいもを合わせたサラダに、駿河湾産桜えびをトッピングしています。

ロメインレタスとさつまいもも静岡県産を使用し、桜えび入り和風マヨソースをかけることで、野菜と海の幸を同時に楽しめるとしています。セット対象外の商品です。

▲まぜるシェイク ほうじ茶ミルク～静岡県産ほうじ茶入り～ Sサイズ350円、Mサイズ430円

昨年に続いて登場するシェイクで、モスシェイク バニラに静岡県産ほうじ茶を使ったソースを合わせています。

ソースには、静岡県内で130年以上続く茶園「深山園」のほうじ茶を使用しています。焙煎した茶葉の香りと、ほど良い苦みを感じられる飲みやすい仕立てとされています。

バーガーからサラダまで桜えび尽くし！

静岡ならではの食材を生かしたメニューが、バーガーからサラダ、ドリンクまでそろい、地域限定企画ならではのラインアップです。

駿河湾産桜えびをはじめ、静岡グルメを気軽に体験できる機会となので、静岡在住の人や、静岡に出かける予定のある人はお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。