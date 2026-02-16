“苦くないビール”探してる人へ キリン「GOOD ALE」がAmazonタイムセールで12％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

キリンビールが展開するプレミアムビール「GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

参考価格は5,448円のところ、12％オフとなる4,798円で販売されており、1本あたりの価格は約200円です。

「GOOD ALE（グッドエール）」の特徴

Amazon商品ページより

「GOOD ALE（グッドエール）」は、キリンビールが「おいしいエールビール」を目指して開発したプレミアムビールです。

「GOOD ALE リッチ＆フルーティ」ではフルーティな味と香り、後味の良さの両立を掲げ、満足感のある味わいを実現したとしています。

香り成分を濃縮した希少なCryo Hop（クライオホップ）を採用し、キリン独自のディップホップ製法で添加した後にろ過する「ブライトアロマ製法」を用いています。これにより、雑味や渋みを抑えつつ、ホップ由来のフルーティさを引き出したといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

Amazonのクラフトビールカテゴリで支持を集めている「GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

24本セットが割引価格で購入でき、1本あたり約200円となっています。Amazonタイムセール期間中に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。