アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第115回
“苦くないビール”探してる人へ キリン「GOOD ALE」がAmazonタイムセールで12％オフ
2026年02月16日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
キリンビールが展開するプレミアムビール「GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
参考価格は5,448円のところ、12％オフとなる4,798円で販売されており、1本あたりの価格は約200円です。
「GOOD ALE（グッドエール）」の特徴
Amazon商品ページより
「GOOD ALE（グッドエール）」は、キリンビールが「おいしいエールビール」を目指して開発したプレミアムビールです。
「GOOD ALE リッチ＆フルーティ」ではフルーティな味と香り、後味の良さの両立を掲げ、満足感のある味わいを実現したとしています。
香り成分を濃縮した希少なCryo Hop（クライオホップ）を採用し、キリン独自のディップホップ製法で添加した後にろ過する「ブライトアロマ製法」を用いています。これにより、雑味や渋みを抑えつつ、ホップ由来のフルーティさを引き出したといいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
Amazonのクラフトビールカテゴリで支持を集めている「GOOD ALE（グッドエール） リッチ＆フルーティ 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
24本セットが割引価格で購入でき、1本あたり約200円となっています。Amazonタイムセール期間中に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
