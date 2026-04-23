賞味期限はやや近め、その分しっかり安い！ 「ヱビスビール」36本がAmazonタイムセールで割引中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ ヱビスビール ギフトセット 350ml×36本」が

Amazonタイムセールに登場！

「サッポロ ヱビスビール ギフトセット 350ml×36本」が現在、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格9,224円のところ26％オフの6,840円で販売されています。1本あたりの価格は約190円です。ギフトセット3箱分（計36本）がまとまったケース販売でとなります。

「サッポロ ヱビスビール」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロ ヱビスビール」は、1890年の誕生以来、品質を磨き続けてきたヱビスビールのケースセットです。アルコール度数は5％です。

原料は麦芽100％で、副原料を使用しない製法が特徴とされています。ドイツ・バイエルン産のアロマホップを使用し、長期熟成によって仕上げられている点も特徴です。

また、ヱビス専用の酵母を使用している点もポイントです。香りを生み出す能力が高い酵母を採用することで、芳醇な香りが形成されるといいます。

まとめ：賞味期限は26年10月、すぐ飲むならお得！

Amazonタイムセールで、「サッポロ ヱビスビール ギフトセット 350ml×36本」が対象となっています。

賞味期限は2026年10月とやや近めですが、その分26％オフと価格が抑えられています。GWのイベントや自宅用として、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。