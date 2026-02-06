【PUACL2026、プレイオフ】若き力がアジアの頂点に駆け上がる！ ENTER FORCE.36がPUACL2026 FINALS進出を掴んだ!!
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月15日は、オフライン決勝の「PUACL2026 FINALS」進出をかけたプレイオフです。
ROUND L-4では、ENTER FORCE.36と、Detonation FocusMeが激突。勝利したほうがPUACL2026 FINALS進出、負けたらプレイオフ敗退となる大一番です。
GAME 1では、終盤にカイオーガを倒し切られたものの、序盤から中盤にかけてリードを積み重ねてきたENTER FORCE.36が勝利。特に、Nomu選手のイワパレスの活躍が光りました。
GAME 2ではENTER FORCE.36は終盤まで押し込まれるものの、ISKW選手のザシアンがカイオーガを撃破。Kota選手がインテレオンで敵を攻撃しつつ、近距離で弱いインテレオンをチームで守るなど、ENTER FORCE.36のお互いを信頼するプレイが勝利をもたらしました。
学生チームから生まれた若き力、ENTER FORCE.36がPUACL2026 FINALSというアジアの大舞台進出を決めました。対するDetonatioN FocusMeも、ベテラン揃いのプレイヤーたちが若い戦力に堂々と向かい合っていったその姿は、ポケモンユナイトの魅力を十二分に伝えるもの。プレイオフのベストバウトと言える試合だった……そう言っても差し支えないでしょう。
