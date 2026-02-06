【PUACL2026、プレイオフ】強い！ 強すぎる!! FENNELが日本リーグ優勝、アジアの頂点に向けて一切の死角無し!!
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月15日は、オフライン決勝の「PUACL2026 FINALS」進出をかけたプレイオフです。
GRAND FINALは、予選リーグを圧倒的な成績で制したFENNELと、予選リーグ2位のREJECTを破って勝ち上がってきたSCARZ。予選リーグで3敗しかしていないFENNELですが、そのうちの2敗は、実はSCARZによるもの。FENNELとしては“唯一の天敵”とも呼べる相手かもしれません。
GAME 1では、終盤にカイオーガをしっかり倒し、そこから隙無く相手のポケモンをKOしていくFENNELのソツのない動きが目立ちました。とにかく、すべての選手のバリューが高く、数的不利をものともしない立ち回りが印象的。
そしてGAME 2。食らいつくSCARZに対し、メガリザードンYをしっかり対策し、ユナイトわざを切らせてから完封するなど、試合を最初から最後までコントロールしたFENNELが勝利。一切の死角を見せないその戦いぶりに、公式配信ではキャスター陣も視聴者のチャットも圧倒されるばかりでした。
優勝インタビューで、FENNELのMame選手は「（自分たちは）1から100まで（ポケモンの）構成を持っているわけではなくて、戦い方として勝ち筋を何個か用意している。その勝ち筋に沿った構成を用意していこうという感じです」「勝ち筋はもうちょっと残っているんじゃないかと思います」と、まだまだ引き出しを用意していることを匂わせていました。
FENNELは公式大会19連勝、予選リーグDay7のうちDay優勝は5回という驚異的な成績。「強すぎる」と評しても、誰も文句は言えないでしょう。この勢いのまま、アジアの頂点まで駆け上がることができるでしょうか。
今日のプレイオフの結果を受けて、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」に日本リーグから進出するのは、FENNEL、SCARZ、REJECT、ENTER FORCE.36の4チームとなりました。
PUACL2026 FINALSは3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されます。果たして、どのチームがアジアの王者に輝くのか……!?
